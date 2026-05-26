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Arisa a Milano, la possibile scaletta del concerto

Musica

Lo show celebra insieme la sua carriera e il nuovo album Foto Mosse, ottavo disco in studio uscito il 17 aprile dopo cinque anni di silenzio discografico

Arisa porta il suo tour 2026 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano il 29 maggio, data già sold out da settimane. Lo show celebra insieme la sua carriera e il nuovo album Foto Mosse, ottavo disco in studio uscito il 17 aprile dopo cinque anni di silenzio discografico. Una serata che promette di essere un viaggio attraverso vent'anni di musica, dai brani del debutto sanremese fino agli inediti più recenti.

Un tour che racconta una carriera

Arisa ha dato il via al suo tour 2026 con la data zero del 20 maggio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, aprendo una nuova fase live dopo l'uscita di Foto Mosse. La tappa di Milano al Teatro Lirico Giorgio Gaber il 29 maggio è la seconda delle tre date Première - insieme a Roma il 22 maggio - prima che il tour si allarghi all'estate e all'autunno con un calendario fittissimo di appuntamenti in tutta Italia, tra festival a cielo aperto e teatri. 

 

La data zero ha già mostrato la cifra dello spettacolo: lo show parte da Sincerità, attraversa i brani di Foto Mosse e si chiude con Rugiada, dopo un finale che comprende La notte e Controvento. Non è solo un concerto, ma una rilettura visiva e narrativa di un'intera carriera: l'apertura con Sincerità ha riportato sul palco l'immagine del debutto sanremese del 2009, con caschetto liscio e occhiali maxi. Ogni brano è un'istantanea di un'Arisa diversa, e lo show sembra costruito proprio attorno a questa idea di trasformazione continua. 

 

La scaletta

La scaletta del concerto di Arisa a Milano non è stata resa nota. Tuttavia, sul web si opitizza tale setlist:

  • Sincerità
  • Malamorenò
  • Nuvole
  • Portami con te 
  • Amore universale 
  • Il tuo profumo
  • Magica favola 
  • Atomi
  • Lonely boy
  • Vento tra le braccia
  • Non mi mancherai
  • Foto mosse
  • Cime tempestose 
  • Ed era maggio 
  • Benedetti amanti
  • Arrivederci
  • Ortica
  • Missiva d’amore
  • Amami
  • Canta ancora
  • Pace 
  • La notte
  • Meraviglioso amore mio
  • Controvento 

Approfondimento

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