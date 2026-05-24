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Musica

Diss Gacha: "Dietro Non è solo SWAG c'è visione, tempo e tanto lavoro"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto di Doppia.a_AndreaAriano

Un nuovo album per far capire a chi ascolta che dietro a un progetto come questo c’è tanto lavoro, ma soprattutto una visione molto chiara. Il rapporto umano con gli artisti parte delle collaborazioni. Il tempo necessario per scrivere, senza prestare attenzione alle logiche di mercato. E la voglia di lasciare qualcosa di concreto, che descriva chi è lui oggi: abbiamo incontrato Diss Gacha, che ci ha raccontato NON È SOLO SWAG, il suo nuovo album

 

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