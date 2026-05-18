Mauro Repetto torna a teatro con lo spettacolo Ho Trovato SpiderWoman

Un appuntamento imperdibile a Milano con Mauro Repetto. L’autore e performer pavese, grazie alla sua poliedricità e capacità autoriali, come un performer a 360 gradi, continua a dare vita a nuovi progetti, dove le sue canzoni sono solo una parte - importantissima ma non l’unica del suo mondo artistico. Dopo il suo ultimo successo discografico, Quel niente che è tutto (etichetta Lungomare srl e distribuzione Believe), tessendo nuove storie e nuove e emozioni, Repetto torna in teatro con la sua nuova avventura teatrale, Ho trovato Spider Woman.



Lo spettacolo, scritto, prodotto e interpretato dallo stesso Repetto insieme a Monica De Bonis, sarà in scena il 25 maggio al Teatro Manzoni di Milano, in un appuntamento imperdibile che si preannuncia come una vera festa. Con questo show, Repetto celebra la donna mettendo in scena la storia di una coppia che è poi la storia dei superpoteri di ogni donna, in un confronto tragicomico tra i due sessi

Come? Suggerendo ironicamente all’uomo un manuale di sopravvivenza e una serie di regole a cui attenersi per essere all’altezza della supereroina, tra gag e risate, le ultime canzoni interpretate da Mauro (da In riva a te a Quel niente che è tutto, insieme ad altri inediti), e da lui composte per lo spettacolo. Se in Alla ricerca dell’uomo ragno ripercorreva la storia degli 883 e dell’eroe degli anni 80 e 90 che rappresentava i sogni e le paure di una generazione, nel nuovo spettacolo celebra la vera supereroina della società attuale. Perché anche Spiderman, nonostante i superpoteri, ha bisogno di una Spiderwoman al suo fianco che non deve mai essere data per scontata.