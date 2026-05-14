Sofar Aosta, Lara Dei, Ellen e Il Cinque incantano la Valle d'Aosta

la serata ha visto protagonisti tre progetti cantautorali di grande rilievo. Il racconto dell'evento è stato fatto in esclusiva da Lara Dei

Arpuilles, frazione di Aosta, è stata protagonista di un evento davvero speciale, una nuova tappa di Sofar Aosta che ha visto protagonisti tre progetti cantautorali di grande rilievo. Sul palco si sono alternati Lara Dei, Ellen e Il Cinque, regalando al pubblico una serata intensa e ricca di emozioni. Lara Dei, cantautrice abruzzese, ha già calcato palchi prestigiosi come Piazza San Pietro in occasione del Giubileo dei Giovani, esibendosi davanti a oltre 70.000 persone. Nel suo percorso artistico ha aperto concerti di artisti come Mr. Rain, Kid Yugi, Giulia Mei, Avincola, Giorgio Canali

ed Enrico Ruggeri, portando in tour il suo primo album “Lara Dei Chi?”, realizzato insieme al produttore Carlo Di Francesco. Ellen, cantautrice dalla scrittura intima e consapevole, porta nella sua musica un profondo legame con il passato, le radici e le emozioni più autentiche. A dicembre 2025 pubblica il singolo Niente Conta con Piuma Dischi, etichetta con cui inaugura un nuovo percorso discografico. Successivamente escono Ti Sento e Ultimi Romantici, brano con cui conquista il quarto posto al Festival di SanNolo 2026, ottenendo apprezzamenti da radio, discografiche e pubblico. Il Cinque, cantautore monferrino, dopo l’esperienza dal 2014 al 2017 con la modern metal band Ivory Times, con cui pubblica tre album, debutta nel 2020 con il suo primo disco solista Life Theater. A rendere ancora più suggestiva la serata è stata la location: lo studio di Raffaella Santamaria, artista valdostana appassionata di arti visive, design e fotografia. Il tutto accompagnato dai

prodotti tipici de La Maison Agricole D&D, azienda agricola nata nel 2002. Sofar è un circuito globale che organizza concerti intimi, segreti e di alta qualità in spazi non convenzionali. L’evento è stato organizzato da Giulia Battaglia, team leader di Sofar Aosta, con il supporto di Simone Servodidio alla fonia e Alessandro Bionaz al video.