Chiara Sileno presenta il singolo Quasi Finita: il video

Quasi Finita è un brano che racconta una serata solitaria, vissuta tra balli sulla confusione e un senso di nostalgia per uno sguardo smarrito. Il brano è prodotto da Severini & D’Alessandro. La fusione tra elettronica, chitarre acustiche, percussioni e archi crea un sound avvolgente e fluido che ben si adatta alla narrazione di una serata solitaria, fatta di confusione e nostalgia. È come se ogni elemento musicale fosse un pensiero che si mescola e si rincorre, seguendo il flusso dei miei sentimenti. La sensazione di essere sospeso tra il desiderio di restare in quel momento e la consapevolezza che tutto sta per finire mi coinvolge profondamente. È come se il brano rappresentasse un viaggio interiore, un percorso che non ha una destinazione precisa, ma che si svolge tra ricordi e emozioni vibranti.



Il videoclip, firmato da Francesco Marini, interpreta visivamente questa introspezione emotiva. Al centro delle immagini c’è una pianta fiorita poggiata sullo stomaco della protagonista, simbolo della parte più istintiva e sensibile di sé. Questa pianta accompagna la donna durante tutta la notte, passeggiando con lei in una città che sembra essere un mix indefinito tra Roma, Pescara e altri luoghi anonimi. Il percorso ripetitivo e confuso delle strade riflette il flusso di pensieri e sentimenti che attraversano il suo animo, più che un tragitto reale. Le immagini comunicano un senso di solitudine e introspezione, in un viaggio notturno che non porta da nessuna parte precisa, ma che rappresenta un’esplorazione interiore. La scelta di mostrare la pianta come unica compagna sottolinea la connessione tra l’istinto e l’ambiente, rendendo il video un racconto poetico e suggestivo, che si fonde perfettamente con la musica e il testo. Mi piace pensare che questa rappresentazione visiva sia un modo per mostrare come spesso ci sentiamo persi in un mondo che non ha confini definiti, dove le emozioni si ripetono e si confondono. La città, con le sue luci e le sue strade, diventa un personaggio a sé, un luogo che accoglie e allo stesso tempo respinge, come i ricordi che riaffiorano nella nostra mente. La pianta, con i suoi fiori, è quasi un promemoria della nostra fragilità, ma anche della nostra capacità di rinascere, di fiorire anche nelle situazioni più complicate.



Quasi Finita mi fa pensare a quei momenti di solitudine in cui ci si sente un po’ smarriti, ma anche liberi di lasciarsi andare ai pensieri più profondi. È un brano che invita a seguire il flusso delle emozioni, senza cercare di controllarle, lasciando che la musica e le immagini ci accompagnino in un viaggio intimo e personale. La musica, con le sue sfumature e i suoi contrasti, diventa una colonna sonora perfetta per quella notte di introspezione, di nostalgia e di speranza.