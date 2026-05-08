Dopo gli spettacoli di Milano, Blanco concluderà il tour con lo show in programma sabato 16 maggio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Terminata la tournée nei palazzetti, il cantante sarà protagonista di un tour estivo in partenza il 29 giugno da Marostica
Doppio appuntamento all’Unipol Forum di Assago. Blanco porterà la sua musica a Milano, ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte. Il 29 giugno il cantate darà il via al tour estivo dal palco di Marostica.
blanco a milano, la possibile scaletta
Pochi appuntamenti alla conclusione della tournée nei palazzetti. Lunedì 11 e mercoledì 13 maggio la voce di Notti in bianco salirà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta delle due serate. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti venerdì 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Ti voglio bene, uomo
- L’isola delle rose
- Paraocchi
- Ladro di fiori
- Anche a vent’anni si muore
- Finché non mi seppelliscono
- Fuori dai denti
- Sai cosa c’è
- Maledetta rabbia
- Peggio del diavolo
- Belladonna (Adieu)
- Piangere a 90
- Un briciolo di allegria
- Ricordi
- Lucciole
- La canzone nostra
- Nostalgia
- Los Angeles
- Blu celeste
- Tanto non rinasco
- Woo
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Notti in bianco
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Mi fai impazzire
- Brividi
- Un posto migliore
- Ma’
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Dopo gli spettacoli di Milano, Blanco concluderà il tour con lo show in programma sabato 16 maggio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Terminata la tournée nei palazzetti, il cantante sarà protagonista di un tour estivo in partenza il 29 giugno da Marostica. Previsti concerti anche a Palmanova, Catania, Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia. Questo il calendario completo:
- 29 giugno, Marostica
- 21 luglio, Palmanova
- 26 luglio, Catania
- 2 agosto, Gallipoli
- 6 agosto, Alghero
- 9 agosto, Cinquale
- 12 agosto, Baia Domizia
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