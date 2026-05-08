blanco a milano, la possibile scaletta

Pochi appuntamenti alla conclusione della tournée nei palazzetti. Lunedì 11 e mercoledì 13 maggio la voce di Notti in bianco salirà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta delle due serate. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti venerdì 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

Ti voglio bene, uomo

L’isola delle rose

Paraocchi

Ladro di fiori

Anche a vent’anni si muore

Finché non mi seppelliscono

Fuori dai denti

Sai cosa c’è

Maledetta rabbia

Peggio del diavolo

Belladonna (Adieu)

Piangere a 90

Un briciolo di allegria

Ricordi

Lucciole

La canzone nostra

Nostalgia

Los Angeles

Blu celeste

Tanto non rinasco

Woo

Pornografia (Bianco paradiso)

Notti in bianco

15 dicembre (prima)

27 luglio (dopo)

Mi fai impazzire

Brividi

Un posto migliore

Ma’