Petra Magoni & Mauro Ottolini live al Blue Note con Gira Dischi

Questo è un nuovo progetto concepito per rendere omaggio, nel segno della spiccata personalità artistica di Petra Magoni e Mauro Ottolini, ad alcuni cantautori iconici che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia della musica italiana: Lucio Battisti, Paolo Conte, Bruno Lauzi, Giorgio Gaber, Fabrizio De André e non solo. Non si tratta di un mero tributo, ma di una profonda rilettura volta a esaltare l’estro, l’autenticità espressiva e la potenza interpretativa della cantante e del trombonista, affiancati da due fulgidi talenti come Thomas Sinigaglia alla fisarmonica e Marco Bianchi alla chitarra.



Esplosiva, intensamente comunicativa, eclettica e istintiva, animata da una sorgiva immaginazione artistica, Petra Magoni è una fra le cantanti italiane più complete e talentuose degli ultimi vent’anni. Grazie alle sue qualità calca i palchi nazionali e mondiali più prestigiosi. Ha condiviso e condivide la scena con svariati musicisti di rango internazionale come Al Jarreau, Chano Dominguez, Claude Salmiéri, Ferruccio Spinetti (Musica Nuda), Paolo Fresu, Nicola Stilo, Ares Tavolazzi, Francesco Bearzatti, Paolo Benvegnù, Peppe Servillo, Morgan, Mario Biondi, Joe Barbieri, Vincent Beer-Demander, soltanto per menzionarne alcuni. Mauro Ottolini è uno fra i trombonisti, compositori, arrangiatori e direttori d’orchestra italiani più creativi e trasversali degli ultimi trent’anni. Incline alla sperimentazione, ispirato da una morbosa curiosità stilistica attraverso cui spazia con naturalezza dal jazz al rock, dal pop all’avanguardia, il musicista veneto stringe una pletora di collaborazioni con artisti di blasone nazionale e mondiale, provenienti da generi diversi, quali Enrico Rava, Kenny Wheeler, Paolo Fresu, Trilok Gurtu, Stefano Bollani, Jan Garbarek, Franco D’Andrea,

Carla Bley, Frank Lacy, Steve Swallow, Tony Scott, Grace Jones, Amii Stewart, Vinicio Capossela, Lucio Dalla, Patty Pravo, Gino Paoli, Raphael Gualazzi, Gaetano Curreri, Morgan, Malika Ayane, Simona Molinari, Karima, Roy Paci, Brunori Sas e tantissimi altri ancora. Gira Dischi rappresenta un viaggio immersivo, sempre guidato dalla prorompente personalità artistica di Petra Magoni e Mauro Ottolini, attraverso cui si indaga nelle pietre miliari di cantautori leggendari che vivranno in eterno nella memoria di chi li ha amati profondamente.