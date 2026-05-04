Morta a 97 anni l'attrice francese Claire Maurier

È scomparsa una delle interpreti più riconoscibili del cinema francese, volto amatissimo tra Nouvelle Vague e grandi successi popolari. Attrice versatile tra teatro, cinema e televisione, ha attraversato decenni di storia dello spettacolo lasciando un segno in film iconici

È morta all’età di 97 anni Claire Maurier, pseudonimo di Odette-Michelle-Suzanne Agramon, attrice francese tra le più riconoscibili del secondo Novecento europeo. Nata a Céret il 27 marzo 1929, si è spenta domenica 3 maggio, come annunciato dalla famiglia. Interprete intensa e versatile, Maurier ha costruito una carriera lunga oltre sessant’anni, spaziando con naturalezza tra teatro, televisione e cinema, fino a superare le novanta apparizioni sul grande schermo. Il grande pubblico la ricorda soprattutto per ruoli emblematici come la madre severa del giovane protagonista in "I 400 colpi" (1959) di François Truffaut e la burbera proprietaria del café ne "Il favoloso mondo di Amélie" (2001) di Jean-Pierre Jeunet.