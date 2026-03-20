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Morta Isabelle Mergault, volto amato del cinema e della radio francese

Cinema
©Getty

L'attrice, regista e umorista si è spenta a 67 anni a Neuilly-sur-Seine dopo una battaglia contro il cancro. A dare la notizia, il conduttore Laurent Ruquier

Isabelle Mergault, attrice, regista e umorista francese, è morta nella mattinata di venerdì 20 marzo a Neuilly-sur-Seine, all'età di 67 anni, a causa di un tumore contro cui combatteva da diversi mesi. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato diffuso dall'animatore radiofonico Laurent Ruquier, suo amico e collaboratore di lunga data.

Una carriera lunga quasi mezzo secolo

Nata il 11 maggio 1958 ad Aubervilliers, in Seine-Saint-Denis, nella periferia parigina, Isabelle Mergault ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni Settanta, costruendo nel tempo un percorso artistico straordinariamente variegato. Negli anni Ottanta si è fatta notare al cinema attraverso ruoli secondari in commedie, spesso sfruttando con ironia la propria particolarità fonetica (una lieve difficoltà di pronuncia che, lungi dall'essere un limite, divenne uno degli elementi distintivi della sua personalità artistica).

La svolta dietro la macchina da presa

Oltre che come attrice, Mergault ha saputo affermarsi anche come autrice e regista. Nel 2005 ha diretto il suo primo lungometraggio, Je vous trouve très beau, un'opera da lei stessa definita "magica" nonostante le iniziali esitazioni. Il film ottenne un grande successo sia di critica che di pubblico, tanto da valere a Mergault il César per il miglior film d'esordio nel 2007. Seguirono altri lavori da regista: Enfin veuve (2007) con Michèle Laroque, Donnant donnant (2010) con Daniel Auteuil e Des mains en or nel 2023, con Lambert Wilson e Josiane Balasko.

La "Grosse Tête" amatissima dal pubblico

Al grande pubblico francese Isabelle Mergault è però ancor più nota per la sua presenza radiofonica. Per quasi 38 anni è stata ospite fissa del programma Les Grosses Têtes su RTL, storica trasmissione d'intrattenimento in cui battute, giochi di parole e ironia la resero una presenza irrinunciabile. La sua complicità con Laurent Ruquier divenne nel tempo un vero e proprio sodalizio artistico, esteso anche alla televisione e al teatro.

Il teatro, la scrittura, la famiglia

La passione per il palcoscenico sbocciò in Mergault grazie a Ruquier stesso, che le scrisse una pièce di successo, spingendola poi a cimentarsi nella scrittura teatrale in prima persona. Nel 2011 ha firmato la sua prima opera, L'Amour sur un plateau, recitando accanto a Pierre Palmade. Sul fronte personale, Mergault lascia la figlia Maya, nata nel 2009 e adottata quando aveva appena un anno.

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