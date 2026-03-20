Morta Isabelle Mergault, volto amato del cinema e della radio francese

L'attrice, regista e umorista si è spenta a 67 anni a Neuilly-sur-Seine dopo una battaglia contro il cancro. A dare la notizia, il conduttore Laurent Ruquier

Isabelle Mergault, attrice, regista e umorista francese, è morta nella mattinata di venerdì 20 marzo a Neuilly-sur-Seine, all'età di 67 anni, a causa di un tumore contro cui combatteva da diversi mesi. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato diffuso dall'animatore radiofonico Laurent Ruquier, suo amico e collaboratore di lunga data.

Una carriera lunga quasi mezzo secolo

Nata il 11 maggio 1958 ad Aubervilliers, in Seine-Saint-Denis, nella periferia parigina, Isabelle Mergault ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni Settanta, costruendo nel tempo un percorso artistico straordinariamente variegato. Negli anni Ottanta si è fatta notare al cinema attraverso ruoli secondari in commedie, spesso sfruttando con ironia la propria particolarità fonetica (una lieve difficoltà di pronuncia che, lungi dall'essere un limite, divenne uno degli elementi distintivi della sua personalità artistica).

La svolta dietro la macchina da presa

Oltre che come attrice, Mergault ha saputo affermarsi anche come autrice e regista. Nel 2005 ha diretto il suo primo lungometraggio, Je vous trouve très beau, un'opera da lei stessa definita "magica" nonostante le iniziali esitazioni. Il film ottenne un grande successo sia di critica che di pubblico, tanto da valere a Mergault il César per il miglior film d'esordio nel 2007. Seguirono altri lavori da regista: Enfin veuve (2007) con Michèle Laroque, Donnant donnant (2010) con Daniel Auteuil e Des mains en or nel 2023, con Lambert Wilson e Josiane Balasko.