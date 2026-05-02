Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Kneecap: "Con FENIAN difendiamo e raccontiamo la nostra storia"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Difendere origini, lingua e raccontare la loro storia. Senza se e senza ma. Nonostante le difficoltà, ma soprattutto senza filtri. L’alternativa? Nessuna, perché questo è ciò che vogliono: portare avanti i loro ideali, comuni a tanta gente nel mondo: i Kneecap tornano con FENIAN, un nuovo album in cui denuncia sociale si fonde a ritmi più scuri e sinistri, che raccontano i tempi di oggi. Siamo stati a Belfast, la loro città: questo è la nostra intervista.

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ