Kneecap: "Con FENIAN difendiamo e raccontiamo la nostra storia"

Difendere origini, lingua e raccontare la loro storia. Senza se e senza ma. Nonostante le difficoltà, ma soprattutto senza filtri. L’alternativa? Nessuna, perché questo è ciò che vogliono: portare avanti i loro ideali, comuni a tanta gente nel mondo: i Kneecap tornano con FENIAN, un nuovo album in cui denuncia sociale si fonde a ritmi più scuri e sinistri, che raccontano i tempi di oggi. Siamo stati a Belfast, la loro città: questo è la nostra intervista.