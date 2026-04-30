Vision Open Open Air: da Ilario Alicante a Charlotte de Witte

Ci sono momenti che segnano l’inizio di una stagione. Appuntamenti che definiscono un passaggio: dall’attesa all’azione, dagli spazi chiusi all’aria aperta, dall’idea di primavera alla dimensione piena dell’estate. Per il terzo anno consecutivo, questo momento coincide con Vision Open Air, che inaugura sua la stagione 2026 giovedì 1° maggio (dalle 17 a mezzanotte) negli spazi dell’ex Macello di Milano. Una serie di eventi con il meglio del djing mondiale e che negli anni sono diventati un riferimento italiano ed internazionale nell’avvicinamento all’estate e nell’apertura dei calendari elettronici open air.

Protagonista di Vision Open Air venerdì 1° maggio 2026 sarà Ilario Alicante, che presenterà LINK, progetto che mette al centro la relazione tra artista e pubblico come elemento strutturale. Il calendario estivo di Vision Open Air vedrà come sempre al centro della scena il meglio del djing mondiale; la seconda data annunciata vedrà protagonista Mochakk Calling Milano (sabato 16 maggio); a giugno sarà il turno di East End Dubs e Franky Rizardo (sabato 13) e ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (venerdì 19) a settembre di Charlotte de Witte (sabato 5). A seguire, gli aftershow all’Amnesia Milano.

Da sempre Vision Open Air si distingue per una linea artistica basata all’insegna della versatilità musicale. Sin dalla sua prima volta all’ex Macello di Milano (aprile 2024) Vision Open Air ha sempre proposto nomi di riferimento dell’elettronica internazionale, costruendo una programmazione che attraversa house, techno e linguaggi affini.