Yna presenta il singolo Bosco in versione live session: il video

Il brano racconta la speranza di un costante ritrovamento di se stessi, dell’ispirazione e della creatività
IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA
Ecco l’intimo e ricercato video della versione unplugged di Bosco, il mio ultimo singolo. Tra sapori analogici e atmosfere nostalgiche anni Novanta, racconto la dimensione più profonda del brano (e di me stessa), amplificandone i colori e le venature più nascoste. Il video, girato presso la suggestiva location romana di Belvedere Montello, non lascia nulla al caso e rappresenta quello che è il mio background stilistico. Ho voluto riportare le atmosfere musicali e visive in cui sono cresciuta, anche nel set ho voluto far respirare un ambiente familiare a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, persone scelte minuziosamente per il loro talento e la vicinanza alla mia visione. Gli anni Novanta hanno rappresentato un periodo di grande rinnovamento anche visivo della musica, ricordiamo ad esempio la cornice incantata degli MTV unplugged che hanno messo a nudo gli artisti più dissacranti del periodo, dagli Alice In Chains ai Nirvana. Ho deciso di spogliarmi anche io in questo senso e mostrare una parte di me molto real.
Attualmente sto lavorando a un nuovo Ep in cui voglio racchiudere le ultime collaborazioni con il produttore milanese Sam Lover e le sperimentazioni dell’ultimo anno, in un concept fatto di immagini visive molto forti che raccontano di confusione, emozioni intense, ricerca, viaggi, fuga e una guarigione finale, rappresentata proprio dal singolo Bosco, speranza di un costante ritrovamento di se stessi, dell’ispirazione e della creatività, di un’umanità che non si spegne nonostante le ombre con cui delle volte ci si confronta.
Credits
Bosco, scritto da Yna
Video produced by Aurora Studios
Regia e coloring: MIXK
Editing e montaggio: Wepro
Coproduzione e chitarra: Corrado Filiputti
MUA: Silvia Mariani
Un ringraziamento speciale a Giorgia Serafini per l outfit e a Belvedere Montello House
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