Bassista e compositore di alcuni dei più grandi successi della band, aveva 89 anni

È morto a 89 anni Tony Wilson, bassista, compositore e co-fondatore degli Hot Chocolate. A darne notizia è la Bbc, che aggiunge che l'artista è morto venerdì scorso, il 24 aprile, nella sua abitazione di Trinidad. Il decesso è stato confermato dalla famiglia.

Gli Hot Chocolate Wilson è stato tra i fondatori degli Hot Chocolate, band nata nel 1969 che ha segnato la storia del soul divenendo il primo gruppo di artisti neri britannici a conquistare il mercato americano. Insieme al cantante Errol Brown, Wilson ha composto alcuni dei brani più noti della band, tra cui You Sexy Thing ed Emma, che hanno scalato le classifiche internazionali contribuendo al successo globale del gruppo.

Gli inizi Wilson era nato a Trinidad e qui aveva mosso i suoi primi passi nel mondo della musica prima di trasferirsi nel Regno Unito e fondare gli Hot Chocolate. La band ottenne il primo contratto discografico alla fine degli anni Sessanta, suscitando l'attenzione dell'Apple Records grazie a un rifacimento in chiave reggae di Give Peace a Chance di John Lennon.

Il grande successo Unendo suggestioni soul, pop, disco e reggae, gli Hot Chocolate si imposero nell'industria discografica degli anni Settanta. Per un quindicennio, dal 1970 al 1984, furono in grado di piazzare almeno un singolo in classifica ogni anno, un record per un gruppo britannico dell’epoca. You Sexy Thing, pubblicata nel 1975, segnò il culmine della loro parabola commerciale, entrando nelle classifiche sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti.