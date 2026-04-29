Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tommaso Paradiso in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo alcune settimane di pausa, il 14 luglio Tommaso Paradiso ripartirà in tour con sei appuntamenti estivi. Previsti concerti a Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero

Ultimo appuntamento del tour nei palazzetti. Il 30 aprile Tommaso Paradiso sarà in concerto al PalaPartenope di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

tommaso paradiso a napoli, la possibile scaletta del concerto

Giovedì 30 aprile la voce di Lasciamene un po’ chiuderà il tour con lo spettacolo in scena al PalaPartenope, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 18 aprile al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

  • Sensazione stupenda
  • Lasciamene un po’
  • Fine dell’estate
  • Promiscuità
  • New York
  • Ma come fanno i rapper
  • Tra la strada e le stelle
  • Tutte le notti
  • Il tuo maglione mio
  • Sold out
  • Blu ghiaccio travolgente
  • La luna e la gatta
  • Forse
  • I romantici
  • Ricordami
  • I nostri anni
  • Stanza singola
  • Questa nostra stupida canzone d’amore
  • Non avere paura
  • Riccione
  • Dr. House
  • Completamente

Approfondimento

Tommaso Paradiso balla Sal Da Vinci e conferma le nozze. VIDEO

Dopo alcune settimane di pausa, il 14 luglio Tommaso Paradiso (FOTO) ripartirà in tour con sei appuntamenti estivi. Previsti concerti a Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero. Questi gli spettacoli in programma:

  • 14 luglio, Bassano del Grappa
  • 16 luglio, Pescara
  • 18 luglio, Catania
  • 21 luglio, Bari
  • 23 luglio, Salerno
  • 25 luglio, Alghero

Approfondimento

Tommaso Paradiso, a Sanremo per la prima volta con I Romantici

A febbraio Tommaso Paradiso ha debuttato in gara con il brano I romantici alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la partecipazione alla kermesse canora, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 900.000 follower: “Io sono contento di essere vivo, di avere intorno delle meravigliose persone. Spero di avervi lasciato una bella canzone. Nella speranza che i ragazzi possano sempre giocare con la palla contro il muro. Ciao”. Nel corso degli anni Tommaso Paradiso ha collezionato numerosi successi, ricordiamo Non avere paura, Ricordami e Piove in discoteca.

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Approfondimenti

Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026

Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

La casa degli spiriti, il cast della serie tv su Prime Video. FOTO

Serie TV

Gli otto episodi della saga familiare, basati sull'omonimo romanzo di Isabel...

22 foto

Stranger Things: Storie dal 1985, la serie tv animata avrà stagione 2

Serie TV

A soli cinque giorni dal debutto della prima stagione, lo spin-off della serie tv live-action...

Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Torino

Musica

A ottobre la voce di Ragazza sola ha lanciato il nuovo album Ma io sono fuoco, certificato disco...

Checco Zalone arriva in streaming su Netflix con Buen Camino

Cinema

Dopo aver dominato il botteghino con un incasso record di circa 65 milioni di euro, l'ultimo film...

Belve, Elena Santarelli su Chiara Ferragni: "Delusa da lei"

Spettacolo

Ospite dell'ultima puntata della stagione, la showgirl non si è risparmiata: dal Pandoro-gate...

Spettacolo: Per te