Tommaso Paradiso in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Dopo alcune settimane di pausa, il 14 luglio Tommaso Paradiso ripartirà in tour con sei appuntamenti estivi. Previsti concerti a Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero

Giovedì 30 aprile la voce di Lasciamene un po’ chiuderà il tour con lo spettacolo in scena al PalaPartenope , questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , il concerto avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti sabato 18 aprile al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Dopo alcune settimane di pausa, il 14 luglio Tommaso Paradiso ( FOTO ) ripartirà in tour con sei appuntamenti estivi. Previsti concerti a Bassano del Grappa , Pescara , Catania , Bari , Salerno e Alghero . Questi gli spettacoli in programma:

A febbraio Tommaso Paradiso ha debuttato in gara con il brano I romantici alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la partecipazione alla kermesse canora, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 900.000 follower: “Io sono contento di essere vivo, di avere intorno delle meravigliose persone. Spero di avervi lasciato una bella canzone. Nella speranza che i ragazzi possano sempre giocare con la palla contro il muro. Ciao”. Nel corso degli anni Tommaso Paradiso ha collezionato numerosi successi, ricordiamo Non avere paura, Ricordami e Piove in discoteca.