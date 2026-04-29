Tommaso Paradiso in concerto a Napoli, la possibile scaletta

Dopo alcune settimane di pausa, il 14 luglio Tommaso Paradiso ripartirà in tour con sei appuntamenti estivi. Previsti concerti a Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero
Ultimo appuntamento del tour nei palazzetti. Il 30 aprile Tommaso Paradiso sarà in concerto al PalaPartenope di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
tommaso paradiso a napoli, la possibile scaletta del concerto
Giovedì 30 aprile la voce di Lasciamene un po’ chiuderà il tour con lo spettacolo in scena al PalaPartenope, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 18 aprile al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Sensazione stupenda
- Lasciamene un po’
- Fine dell’estate
- Promiscuità
- New York
- Ma come fanno i rapper
- Tra la strada e le stelle
- Tutte le notti
- Il tuo maglione mio
- Sold out
- Blu ghiaccio travolgente
- La luna e la gatta
- Forse
- I romantici
- Ricordami
- I nostri anni
- Stanza singola
- Questa nostra stupida canzone d’amore
- Non avere paura
- Riccione
- Dr. House
- Completamente
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Dopo alcune settimane di pausa, il 14 luglio Tommaso Paradiso (FOTO) ripartirà in tour con sei appuntamenti estivi. Previsti concerti a Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero. Questi gli spettacoli in programma:
- 14 luglio, Bassano del Grappa
- 16 luglio, Pescara
- 18 luglio, Catania
- 21 luglio, Bari
- 23 luglio, Salerno
- 25 luglio, Alghero
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