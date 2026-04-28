Anche quest'anno la kermesse nata nel 2009 si svolgerà su più palchi, quello dell'Ippodromo delle Capannelle e della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Debuttano a Roma gli ATEEZ con l'unica data italiana del tour europeo

Manca circa un mese e mezzo al primo concerto di Rock in Roma 2026, l'evento musicale che dal 2009 porta la grande musica internazionale nella Capitale e gli organizzatori sono pronti per elencare al pubblico gli appuntamenti in cartellone, diciassette concerti distribuiti tra giugno e luglio per i quali c'è grande attesa.

Tra ritorni di ospiti graditi e date imperdibili, c'è spazio, naturalmente anche per le new entry, quest'anno rappresentate dagli ATEEZ, gruppo musicale sudcoreano.

Emma Marrone, nome di spicco nell'edizione di quest'anno di Rock in Roma, prima headliner femminile della kermesse, ha celebrato il traguardo presenziando alla all'incontro con la stampa di presentazione del cartellone.



Emma headliner, ATEEZ portano il k-pop a Roma Come da tradizione, da ormai più di quindici anni, Rock in Roma si appresta ad infiammare la Capitale con la grande musica mondiale ospitando a Roma le maggiori star della scena globale di vari generi.

Anche quest'anno l'offerta al pubblico è ricchissima e, come lo scorso anno, sarà possibile scegliere tra due esperienza live diverse: quella più raccolta della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e quello dello storico spazio dell'Ippodromo Capannelle, dalla capienza maggiore.

Tra giugno e luglio sono in programma diciassette concerti: aprono la rassegna il 9 giugno gli Offspring, chiude, il 14 luglio Marylin Manson.

L'elenco degli artisti e delle band mostra l'attenzione nella scelta di nomi internazionali che tengono conto della storia come della contemporaneità.

La vera sopresa quest'anno viene dalla Corea con gli ATEEZ, attesi per lo storico live dell'8 luglio a Capannelle.

Tra le band spiccano Mumford & Sons, Negramaro e OneRepublic.

Tra gli artisti solisti, oltre alla già citata Emma, anche Ben Harper e Olly (questi ultimi due con protagonisti dei primi già sold out). Leggi anche Marilyn Manson torna in Italia con 3 concerti a luglio 2026, ecco dove

Tutti i concerti in programma Rock in Roma è ormai una certezza del panorama di musica dal vivo dell'estate italiana ed è una rassegna che ha una sua posizione tra i grandi festival europei.

Dal 2009 ha chiamato a raccolta oltre 3 milioni di spettatori che hanno preso parte a più di 300 spettacoli dal vivo.

La programmazione spazia tra rock pop, urban, cantautorato, classico e indie, e con la presenza del k-pop la varietà degli show è sempre più garantita.

Ecco l'elenco delle date in programma con i rispettivi artisti, divise tra le due location della Capitale.





IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 9 giugno THE OFFSPRING (special guests: A DAY TO REMEMBER + SLEEP THEORY)

13 giugno PIPPO SOWLO

14 giugno COUNTING CROWS (special guest: BULL BRIGADE)

18 giugno GEMITAIZ

20 giugno NEGRAMARO

26 giugno CAPAREZZA

30 giugno OLLY

2 luglio EMMA

7 luglio MUMFORD & SONS with CAAMP

10 luglio MANNARINO

12 luglio ONEREPUBLIC

16 luglio LITFIBA

17 luglio LUCHÈ

18 luglio BLUVERTIGO



AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - CAVEA





29 giugno BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

7 luglio EUROPE

14 luglio MARILYN MANSON (special guest: VOWWS)