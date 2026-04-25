Morto Wayne Moss, lo storico chitarrista di Nashville aveva 88 anni

La notizia della morte del leggendario chitarrista e pioniere della musica country, è stata resa nota dal New York Times, oggi 25 aprile. L'artista che nella sua carriera ha suonato con artisti del calibro di Dolly Parton, Roy Orbison, Bob Dylan e tanti altri, è mancato all'affetto dei suoi cari, lunedì 20. "Wayne Moss era un chitarrista di grande abilità e dal gusto raffinato", ha scritto sui social Kyle Young, Ceo della Country Music Hall of Fame and Museum

Il leggendario chitarrista e pioniere della musica country, componente del Nashville A-Team, è morto all'età di 88 anni. L'artista ha suonato con artisti del calibro di Dolly Parton, Roy Orbison, Bob Dylan e tanti altri.

gli omaggi

"Wayne Moss era un chitarrista di grande abilità e dal gusto raffinato", ha scritto sui social Kyle Young, Ceo della Country Music Hall of Fame and Museum. "Ascoltate attentamente 'I Want You' di Bob Dylan, 'Oh, Pretty Woman' di Roy Orbison o 'Only Daddy That'll Walk the Line' di Waylon Jennings. Sentirete gli innovativi assoli di chitarra elettrica che hanno attirato l'attenzione sul talento musicale di livello mondiale di Nashville. Come proprietario di uno studio di registrazione, le sue porte erano ugualmente aperte alla musica pop, rock e country. Wayne è stato un pioniere della musica e un innovatore che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica". Anche il figlio di Orbison, Roy Orbison Jr., ha reso omaggio all'amico del padre scomparso con un post sui social. "Il mio caro amico, il grande chitarrista Wayne Moss, è morto. Membro dell'A-Team di musicisti di Nashville, Wayne era un buon amico di mio padre e ha suonato in tutti i successi di Roy Orbison".