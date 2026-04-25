Morto Wayne Moss, lo storico chitarrista di Nashville aveva 88 anni

Morto Wayne Moss, il chitarrista pioniere della musica country a Nashville aveva 88 anniMusica
La notizia della morte del leggendario chitarrista e pioniere della musica country, è stata resa nota dal New York Times, oggi 25 aprile. L'artista che nella sua carriera ha suonato con artisti del calibro di Dolly Parton, Roy Orbison, Bob Dylan e tanti altri, è mancato all'affetto dei suoi cari, lunedì 20. "Wayne Moss era un chitarrista di grande abilità e dal gusto raffinato", ha scritto sui social Kyle Young, Ceo della Country Music Hall of Fame and Museum
Il leggendario chitarrista e pioniere della musica country, componente del Nashville A-Team, è morto all'età di 88 anni. L'artista ha suonato con artisti del calibro di Dolly Parton, Roy Orbison, Bob Dylan e tanti altri.
gli omaggi
"Wayne Moss era un chitarrista di grande abilità e dal gusto raffinato", ha scritto sui social Kyle Young, Ceo della Country Music Hall of Fame and Museum. "Ascoltate attentamente 'I Want You' di Bob Dylan, 'Oh, Pretty Woman' di Roy Orbison o 'Only Daddy That'll Walk the Line' di Waylon Jennings. Sentirete gli innovativi assoli di chitarra elettrica che hanno attirato l'attenzione sul talento musicale di livello mondiale di Nashville. Come proprietario di uno studio di registrazione, le sue porte erano ugualmente aperte alla musica pop, rock e country. Wayne è stato un pioniere della musica e un innovatore che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica". Anche il figlio di Orbison, Roy Orbison Jr., ha reso omaggio all'amico del padre scomparso con un post sui social. "Il mio caro amico, il grande chitarrista Wayne Moss, è morto. Membro dell'A-Team di musicisti di Nashville, Wayne era un buon amico di mio padre e ha suonato in tutti i successi di Roy Orbison".
la carriera
Nato nel 1938 a South Charleston, in West Virginia, Wayne Moss si trasferì a Nashville all'età di 21 anni. Dopo gli inizi nelle band rock'n'roll degli anni Cinquanta, fu ingaggiato come session man dal pianista Pig Robbins e incrociò poi i grandi della musica. Il primo singolo a raggiungere la vetta delle classifiche in cui ha partecipato fu 'Sheila' di Tommy Roe nel 1962. Fondò il Cinderella Sound, il suo studio di registrazione, che accolse artisti come la Steve Miller Band, Linda Ronstadt e Grand Funk Railroad, e partecipò alla fondazione dei gruppi Area Code 615 e Barefoot Jerry.