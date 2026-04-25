Le BINI in concerto per la prima volta in Italia

Le BINI - primo gruppo filippino entrato nella lineup del Coachella, con oltre 2 miliardo di stream globali - arrivano per la prima volta in Italia con una data imperdibile del Signals World Tour . L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti , è previsto martedì 1° settembre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Cavea di Roma, in occasione del Roma Summer Fest e sarà l’occasione per sentire dal vivo il loro recente EP Signals.

La carica del pop filippino contemporaneo

Le BINI porteranno la loro energia esplosiva anche in Italia con un live che si preannuncia essere un’occasione unica per vivere dal vivo i loro più grandi successi e le nuove tracce dell’EP Signals, in uno spettacolo che promette tutta la carica del pop filippino contemporaneo.

il primo gruppo filippino al Coachella Valley Music and Arts Festival 2026

BINI è un gruppo femminile filippino di otto membri (Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna e Sheena) che sta ridefinendo il pop globale. Con oltre 100 milioni di follower sui social e oltre 2 miliardi di stream grazie a successi virali come Cherry On Top, Shagidi, Blink Twice e un pubblico globale appassionato, la band è rapidamente emersa come una delle forze musicali più influenti del Sud-Est asiatico. Soprannominate il “Nation’s Girl Group” delle Filippine, hanno raggiunto una serie di traguardi storici, tra cui il riconoscimento come una delle Breakout Artists 2024 di Spotify e l’ingresso nella storia come primo gruppo filippino confermato nella lineup del Coachella Valley Music and Arts Festival 2026. Dopo importanti vittorie agli Awit Awards e ai BreakTudo Awards in Brasile, le BINI continuano la loro ascesa globale.



il primo gruppo pop filippino a esibirsi al KCON Los Angeles

Le BINI sono inoltre diventate anche il primo gruppo pop filippino a esibirsi al KCON Los Angeles. Il loro album FLAMES ha fatto seguito a un anno di svolta che include il premio Best Asia Act agli MTV Europe Music Awards e una presenza di rilievo nella lista di The Recording Academy intitolata “14 Pinoy Pop Acts You Should Know”. Elette “Female Group of the Year” ai Jupiter Music Awards 2025, le BINI sono oggi in prima linea nell’ascesa internazionale del pop filippino. Con pubblicazioni in cima alle classifiche, concerti negli stadi sold out - tra cui quello storico alla Philippine Arena, con oltre 50.000 spettatori, la più grande arena indoor del mondo - il gruppo è diventato un vero fenomeno culturale che porta il pop filippino sulla scena mondiale. Con la recente uscita del loro nuovo EP Signals, le BINI continuano a spingere i confini del pop, dimostrando di essere non solo l’orgoglio delle Filippine, ma anche una delle realtà emergenti più entusiasmanti della musica globale di oggi.

I biglietti per lo show saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 15 maggio 2026 dalle 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.