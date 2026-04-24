Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Mantova

Dopo il debutto della data zero a Genova il 23 aprile, Annalisa porta il suo tour Ma noi siamo fuoco - Capitolo II al PalaUnical di Mantova il 25 e 26 aprile 2026

Dopo il debutto della data zero a Genova il 23 aprile, Annalisa porta il suo tour Ma noi siamo fuoco - Capitolo II al PalaUnical di Mantova il 25 e 26 aprile, entrambe le serate con inizio alle ore 21.

Si tratta del primo concerto in assoluto della cantante savonese nella città lombarda: la data del 25 aprile è andata sold out in pochissimo tempo, spingendo l'artista ad aggiungere una seconda serata. La scaletta, basata su quella del Capitolo I con alcune variazioni emerse dalla data zero genovese, si preannuncia come un viaggio di oltre due ore attraverso tutta la sua carriera.

Mantova, prima volta con sold-out

Il concerto del 25 aprile a Mantova è andato sold out in pochissimo tempo, tanto da spingere Annalisa a proporre immediatamente un secondo concerto per il giorno successivo. Un segnale che racconta con precisione dove si trova oggi Annalisa nel panorama della musica pop italiana: tra i nomi capaci di riempire i palasport in tutto il Paese, anche in città che non l'avevano mai vista su un palco.

Il tour si intitola Ma noi siamo fuoco – Capitolo II ed è la prosecuzione diretta del fortunatissimo primo capitolo, portato in scena tra novembre e dicembre 2025 e sold-out in tutte le sue 13 date.

Dopo Mantova, Annalisa sarà: