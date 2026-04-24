Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Mantova

Dopo il debutto della data zero a Genova il 23 aprile, Annalisa porta il suo tour Ma noi siamo fuoco - Capitolo II al PalaUnical di Mantova il 25 e 26 aprile 2026
Dopo il debutto della data zero a Genova il 23 aprile, Annalisa porta il suo tour Ma noi siamo fuoco - Capitolo II al PalaUnical di Mantova il 25 e 26 aprile, entrambe le serate con inizio alle ore 21.
Si tratta del primo concerto in assoluto della cantante savonese nella città lombarda: la data del 25 aprile è andata sold out in pochissimo tempo, spingendo l'artista ad aggiungere una seconda serata. La scaletta, basata su quella del Capitolo I con alcune variazioni emerse dalla data zero genovese, si preannuncia come un viaggio di oltre due ore attraverso tutta la sua carriera.
Mantova, prima volta con sold-out
Il concerto del 25 aprile a Mantova è andato sold out in pochissimo tempo, tanto da spingere Annalisa a proporre immediatamente un secondo concerto per il giorno successivo. Un segnale che racconta con precisione dove si trova oggi Annalisa nel panorama della musica pop italiana: tra i nomi capaci di riempire i palasport in tutto il Paese, anche in città che non l'avevano mai vista su un palco.
Il tour si intitola Ma noi siamo fuoco – Capitolo II ed è la prosecuzione diretta del fortunatissimo primo capitolo, portato in scena tra novembre e dicembre 2025 e sold-out in tutte le sue 13 date.
Dopo Mantova, Annalisa sarà:
- il 28 aprile alla Vitrifrigo Arena di Pesaro
- il 30 aprile all'Inalpi Arena di Torino
- il 2 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze
- il 4 maggio al Palapartenope di Napoli
- il 9 maggio all'Unipol Dome di Milano
- il 12 e 13 maggio al Pala Rescifina di Messina
- i 16 maggio 2026 al Palazzo Dello Sport di Roma
La scaletta
La scaletta del concerto di Annalisa a Mantova non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che replichi la setlist di Genova:
Canzone estiva
Dipende
Ragazza sola
Chiodi
Bye bye
Il mondo prima di te
Nuda
Eva + Eva
Movimento lento
Avvelenata
Delusa
Tsunami / Stelle
Euforia
Sweet Dreams (Are Made of This) (cover Eurythmics)
Indaco violento
Medley (Dieci / Alice e il blu / Bonsai / Storie brevi)
Sinceramente
Mon Amour
Esibizionista
Maschio
Emanuela
La canzone di Marinella (cover di Fabrizio De André)
Piazza San Marco
Canzone estiva
Tropicana / Disco Paradise
Amica
Una tigre sul letto continua a parlarmi
Bellissima
Io sono