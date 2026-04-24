Alice Crepaldi presenta Mama, I'm Ready for This World: il video

Quando ho ricevuto la notizia che sarei diventata zia, mio fratello mi ha mostrato la prima ecografia. Era un’immagine in bianco e nero, quasi indecifrabile, ma proprio per questo potentissima: qualcosa che esisteva, ma che stava ancora prendendo forma. Da lì è nato tutto. In quello stesso momento avevo in testa l’arpeggio iniziale di Mama, I’m Ready for This World: un suono sospeso, delicato, che mi ha aperto immediatamente un immaginario visivo fatto di buio, luce e trasformazione. Ho iniziato a immaginare il videoclip come uno spazio essenziale, intimo ed etereo, capace di evocare un’emozione ancora prima di essere compresa razionalmente, in dialogo diretto con la musica. Il processo creativo è stato molto immediato e materico, quasi come comporre un’immagine fotografica o una cartolina: qualcosa di semplice ma preciso, vicino all’idea dell’ecografia.



Nel mio modo di lavorare cerco sempre di arrivare a un’immagine chiara, che possa creare una connessione autentica con chi guarda. Per questo ho scelto di eliminare ogni elemento superfluo e di ambientare il video in uno spazio raccolto, quasi protetto, che richiama una dimensione interiore. Anche il punto di vista è fondamentale: in qualche assumo il punto di vista del bambino prima della nascita, e il rapporto con la camera diventa diretto, come se esistesse un dialogo silenzioso tra me e chi guarda.



Il video si sviluppa in tre momenti, guidati dal colore e dalla trasformazione. La prima

parte è dominata dal nero, legato all’origine e all’ignoto: è il tempo della creazione, del

fluttuare in uno spazio sospeso e ancora indefinito. Questa dimensione eterea è

profondamente connessa anche al suono iniziale del brano, che suggerisce attesa e

possibilità aperte. Successivamente entrano in scena i teli, che diventano un involucro materno ma anche interiore: uno spazio che protegge e allo stesso tempo invita a essere attraversato. Qui nasce una tensione, un movimento verso l’esterno, verso qualcosa che ancora non si conosce. L’introduzione del rosso segna il passaggio successivo: è energia vitale, impulso, desiderio di scoperta. Il corpo diventa più presente, più attivo. Infine si arriva al bianco, che per me rappresenta l’apertura: una tela ancora da scrivere. Nell’immagine finale, il rosso del vestito si inserisce in questo spazio completamente bianco, suggerendo la possibilità di ricominciare e di dare forma alla propria vita in qualsiasi momento. Anche musicalmente il brano accompagna questo percorso: parte da una dimensione sospesa, cresce e si espande, fino a chiudersi con una figura più dolce e stabile, che lascia intuire l’inizio di qualcosa di nuovo.



Girare questo video è stato anche un momento molto personale. Era la prima volta che mi trovavo così vicina alla camera, in una dimensione così diretta e vulnerabile. All’inizio mi metteva in difficoltà, poi è diventato naturale, anche grazie al lavoro condiviso sul set. In fondo, questo videoclip è un invito a tornare, o forse a incontrare di nuovo, quello sguardo originario con cui scopriamo il mondo per la prima volta.