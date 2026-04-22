Vision porta a Milano Amelie Lens e Nina Kraviz

La stagione indoor 2025/26 di Vision, la serata prodotta da Amnesia Milano, si chiude con un appuntamento che intercetta perfettamente lo spirito della contemporaneità elettronica. Venerdì 24 aprile 2026, nel pieno della Milano Design Week, il Fabrique di Milano ospita una line-up che mette in dialogo due visioni distinte ma complementari della techno globale: Amelie Lens e Nina Kraviz, affiancate da Richey V. Amelie Lens rappresenta una delle espressioni più rigorose e riconoscibili della scena attuale. Il suo approccio è costruito su una tensione continua, dove velocità e precisione si intrecciano in strutture progressive e calibrate. Con Exhale, piattaforma che unisce label ed eventi itineranti e che ha recentemente celebrato il suo decimo anniversario, l’artista belga ha consolidato un ecosistema capace di valorizzare nuovi talenti, mantenendo al centro una visione sonora coerente e incisiva.



Di segno diverso, ma altrettanto influente, è il percorso di Nina Kraviz. La sua ricerca

musicale si muove tra territori eterogenei, attraversando la techno con un approccio libero e stratificato. Le sue selezioni sfuggono a schemi prevedibili, alternando atmosfere ipnotiche a improvvise accelerazioni. Attraverso le sue etichette, трип e la più recente Treats, Kraviz continua a promuovere produzione indipendenti e fuori dagli standard, caratterizzate da una forte impronta culturale.



A completare la serata, Richey V, presenza consolidata nelle produzioni Vision e Amnesia Milano. La sua identità sonora, costruita nel tempo con coerenza, unisce radici punk e linguaggio techno, un mix che gli è valso l’attenzione della critica internazionale. Un appuntamento che non si limita a chiudere una stagione, ma ne sintetizza la direzione: una techno in continua evoluzione, capace di tenere insieme rigore, sperimentazione e identità. Per Vision un gran finale di stagione indoor, prima di ripartire in modalità Open Air all’ex Macello di Milano venerdì 1° maggio con Ilario Alicante.