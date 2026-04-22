Conto alla rovescia per il festival Aperyshow

Casa Priscilla, Fondazione Giulia Cecchettin, Fondazione Libra, Fondazione Solo per Te, I Bambini delle Fate e Spaceland APS sono le associazioni e le onlus coinvolte in questa edizione del festival che lo scorso anno ha destinato 151.500 euro in beneficienza
Mancano ormai pochi giorni all’edizione 2026 di Aperyshow, il festival benefico che si
prepara a tornare con numeri e ambizioni ancora più grandi. Aperyshow è in programma dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio all’ex Dogana di Treviso e questa edizione segna un un importante passo avanti; per la prima volta, infatti, il festival si estenderà su sette giornate complessive e potrà contare su due palchi distinti con oltre 300 artisti tra deejay, musicisti e performer di ogni ordine e grado.
La line-up di Aperyshow è stata pensata per offrire esibizioni che abbraccino più generi musicali: house, revival, edm e tanto altro, in modo da soddisfare i gusti di un pubblico che abbraccia target e generazioni diverse: tra i tanti nomi in cartellone, citiamo tra quelli presenti dal 24 al 26 aprile Alexia, Barbara Tucker, Boss Doms, Eiffel 65, Fedde Le Grand e Villabanks. Casa Priscilla, Fondazione Giulia Cecchettin, Fondazione Libra, Fondazione Solo per Te, I Bambini delle Fate e Spaceland APS sono invece le associazioni e le onlus coinvolte in questa edizione del festival veneto, capace lo scorso anno di radunare oltre 170mila presenze e destinare 151.500 euro in beneficienza e che da sempre ha saputo mettere al centro della sua missione valori social importanti, quali inclusione, disabilità, ricerca oncologica, lotta alla violenza di genere e al bullismo: questi i temi che accompagnano la manifestazione, con l’obiettivo di trasformare la musica in uno strumento concreto di sensibilizzazione e sostegno.
Tutto questo reso possibile grazie al giovane team di Lobby Agency e che da sempre ha trovato sensibilità e supporto da parte delle Istituzioni del Territorio, quest’anno in particolare nella persona del Sindaco di Treviso Mario Conte, della sua Giunta e dei suoi Assessori. Aperyshow è così molto più di un festival: è uno spazio di incontro, un momento di festa collettiva ed un progetto che dimostra come la musica possa unire, emozionare e fare la differenza. Come sempre l’ingresso ad Aperyshow è libero, previa registrazione sul suo sito internet, con donazione volontaria.