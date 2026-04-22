Conto alla rovescia per il festival Aperyshow

Mancano ormai pochi giorni all’edizione 2026 di Aperyshow, il festival benefico che si

prepara a tornare con numeri e ambizioni ancora più grandi. Aperyshow è in programma dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio all’ex Dogana di Treviso e questa edizione segna un un importante passo avanti; per la prima volta, infatti, il festival si estenderà su sette giornate complessive e potrà contare su due palchi distinti con oltre 300 artisti tra deejay, musicisti e performer di ogni ordine e grado.



La line-up di Aperyshow è stata pensata per offrire esibizioni che abbraccino più generi musicali: house, revival, edm e tanto altro, in modo da soddisfare i gusti di un pubblico che abbraccia target e generazioni diverse: tra i tanti nomi in cartellone, citiamo tra quelli presenti dal 24 al 26 aprile Alexia, Barbara Tucker, Boss Doms, Eiffel 65, Fedde Le Grand e Villabanks. Casa Priscilla, Fondazione Giulia Cecchettin, Fondazione Libra, Fondazione Solo per Te, I Bambini delle Fate e Spaceland APS sono invece le associazioni e le onlus coinvolte in questa edizione del festival veneto, capace lo scorso anno di radunare oltre 170mila presenze e destinare 151.500 euro in beneficienza e che da sempre ha saputo mettere al centro della sua missione valori social importanti, quali inclusione, disabilità, ricerca oncologica, lotta alla violenza di genere e al bullismo: questi i temi che accompagnano la manifestazione, con l’obiettivo di trasformare la musica in uno strumento concreto di sensibilizzazione e sostegno.



Tutto questo reso possibile grazie al giovane team di Lobby Agency e che da sempre ha trovato sensibilità e supporto da parte delle Istituzioni del Territorio, quest’anno in particolare nella persona del Sindaco di Treviso Mario Conte, della sua Giunta e dei suoi Assessori. Aperyshow è così molto più di un festival: è uno spazio di incontro, un momento di festa collettiva ed un progetto che dimostra come la musica possa unire, emozionare e fare la differenza. Come sempre l’ingresso ad Aperyshow è libero, previa registrazione sul suo sito internet, con donazione volontaria.