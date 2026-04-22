Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, i cantanti in scaletta

Introduzione
L’evento, in programma il 1° maggio, avrà luogo al Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto. Direzione artistica firmata da Michele Riondino, Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini. Sul palco numerosi protagonisti del mondo della musica, tra gli artisti annunciati troviamo i Subsonica, Brunori Sas, Margherita Vicario, Gemitaiz, Marco Castello e Giorgio Poi. Ospite anche Francesca Albanese
Quello che devi sapere
Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, l’evento
Lo storico appuntamento unisce musica e messaggi sociali. Presenti numerosi protagonisti del mondo della musica e non solo.
Dove si svolge
La manifestazione avrà luogo al Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto. Attese migliaia di persone.
Quando si svolge
Uno Maggio Taranto Libero e Pensante si svolgerà venerdì 1° maggio 2026. Al momento nessuna comunicazione ufficiale sull’orario di inizio.
Direzione artistica: Michele Riondino
Tra i direttori artistici troviamo Michele Riondino. L’attore è un volto noto del piccolo e del grande schermo. Nel 2023 Riondino ha debuttato alla regia con Palazzina Laf, vincitore di cinque statuette ai David di Donatello: Miglior attore protagonista, Miglior attore non protagonista e Migliore canzone originale.
Direzione artistica: Diodato
Confermata la presenza del cantautore. Nel 2024 Diodato ha pubblicato il suo ultimo album Ho acceso un fuoco contenente anche il brano Ti muovi presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.
Direzione artistica: Roy Paci
Presente Roy Paci. Nel febbraio di quest’anno il musicista ha affiancato Samurai Jay e Belén Rodriguez sulle note di Baila (Sexy Thing) di Zucchero nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026.
Direzione artistica: Valentina Petrini
Ritorno per Valentina Petrini. Quest’anno la giornalista e conduttrice è tornata a curare la direzione artistica dell’evento.
I cantanti in scaletta: Subsonica
Il concerto potrà contare sulla presenza dei Subsonica. A marzo il gruppo ha pubblicato il nuovo album Terre Rare.
I cantanti in scaletta: Brunori Sas
Annunciato il coinvolgimento di Brunori Sas. Nel 2025 il cantautore ha lanciato l’album L'albero delle noci contenente la title track presentata in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.
I cantanti in scaletta: Giorgio Poi
Nel 2025 Giorgio Poi ha pubblicato l'album Schegge. Tra le sue canzoni più note troviamo Missili con Frah Quintale.
I cantanti in scaletta: Gemitaiz
Presente anche Gemitaiz. Tra gli album più popolari del rapper troviamo Nonostante tutto, certificato con tre dischi di platino.
I cantanti in scaletta: Marco Castello
Annunciata la presenza di Marco Castello. Nei prossimi mesi il cantante sarà protagonista di numerosi concerti in giro per l’Italia.
I cantanti in scaletta: Margherita Vicario
La cantautrice e regista sarà tra gli ospiti dell’evento. Nel 2025 Margherita Vicario ha vinto il David di Donatello nella categoria Miglior regista esordiente per il film Gloria!
I cantanti in scaletta: Don Ciccio, Fido Guido e Mama Marjas
Presenti anche Don Ciccio, Fido Guido e Mama Marjas. I tre artisti saranno insieme sul palco per la prima volta.
I cantanti in scaletta: Catu Dios
L’appuntamento musicale potrà contare anche sulla presenza di Catu Dios, produttrice, DJ e rapper.
I cantanti in scaletta: Canta Fino a Dieci
Inoltre, annunciato Canta Fino a Dieci, il collettivo nato nel capoluogo piemontese nel 2021.
I cantanti in scaletta: Cigno
L’appuntamento, in programma nella giornata di venerdì 1° maggio, vedrà presente anche Cigno.
I cantanti in scaletta: Si! Boom! Voilà!
L'organizzazione dell'evento ha svelato i nomi degli artisti attesi sul palco con alcuni post condivisi su Instagram. Presente il gruppo Si! Boom! Voilà!
I cantanti in scaletta: Rekkiabilly
Il palco del Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto vedrà la presenza dei Rekkiabilly.
I cantanti in scaletta: Rossana De Pace
L’appuntamento pugliese ospiterà Rossana De Pace, fondatrice del collettivo Canta fino a dieci.
I cantanti in scaletta: DJ Madkid & Moddi Mc
Generi diversi per accontentare un pubblico eterogeneo. Spazio alla musica di DJ Madkid & Moddi Mc.
I cantanti in scaletta: Maura Gancitano e Andrea Colamedici
Infine, chiudiamo con due artisti, ovvero Maura Gancitano e Andrea Colamedici.
Ospite Francesca Albanese
L’organizzazione dell’evento Uno Maggio Taranto Libero e Pensante ha annunciato la partecipazione della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.