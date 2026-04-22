Saint Clare, trama e cast del thriller stasera in tv

Introduzione
Thriller soprannaturale americano del 2024, diretto da Mitzi Peirone e scritto con Guinevere Turner, la sceneggiatrice di American Psycho, Saint Clare va in onda in prima tv su Rai 4 mercoledì 22 aprile
Quello che devi sapere
Un film in prima tv
Va in onda in prima tv su Rai 4, mercoledì 22 aprile, il thriller soprannaturale americano del 2024, diretto da Mitzi Peirone e scritto con Guinevere Turner, la sceneggiatrice di American Psycho. Tratto dal romanzo Clare at 16 di Don Roff, il film racconta la storia di una studentessa cattolica che sente voci divine e le usa come guida per eliminare persone pericolose, fino a quando l'ultimo omicidio la trascina dentro una rete di corruzione e traffico di esseri umani. Protagonista è Bella Thorne, affiancata da Ryan Phillippe, Rebecca De Mornay e Frank Whaley.
Un'eroina sui generis
Clare Bleecker è una ragazza solitaria che - rimasta orfana - vive con i nonni in una piccola città e frequenta una scuola cattolica. Dietro l'apparenza di una studentessa qualunque, si nasconde però una serial killer. Clare non uccide per piacere né per vendetta personale: è convinta di essere guidata da una forza superiore. Sente voci che la spingono a eliminare persone malvagie, e finora è sempre riuscita a farla franca. Il modello a cui si ispira è Giovanna d'Arco. Il film si apre infatti con una citazione della martire francese - "tutto ciò che ho detto e fatto era nelle mani di Dio" - che Clare fa propria come manifesto della sua missione.
La trama
Nella piccola città in cui vive Clare, negli ultimi trent'anni decine di ragazze sono scomparse senza che le indagini portassero da nessuna parte. Clare inizia a fiutare qualcosa di molto più grande dei singoli casi di violenza che ha affrontato finora. L'ultimo omicidio mette in moto una serie di eventi: la nonna comincia a preoccuparsi per il suo stato mentale sempre più dissociativo, un detective la tiene d'occhio come principale sospettata, e Clare scopre un'organizzazione criminale dedita al traffico di giovani donne che opera ai margini della città. La rete criminale è protetta dall'interno e sfrutta canali insospettabili per avvicinarsi alle ragazze. Clare si ritrova così a combattere non solo contro predatori singoli, ma contro un sistema corrotto che arriva fino alle istituzioni.
Il cast
Bella Thorne è Clare Bleecker, la protagonista. Nata nel 1997, l'attrice americana è cresciuta come star Disney Channel con Shake It Up prima di costruirsi una carriera adulta tra film indipendenti e progetti più audaci. Ha anche partecipato in fase di post-produzione al montaggio del film. Rebecca De Mornay interpreta Arlene, detta Gigi, la nonna di Clare. L'attrice, nota per Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano e 2 single a nozze, offre una performance intensa e appassionata nel ruolo della figura familiare che adora Clare e la difende, ma inizia a intuire quanto la ragazza stia scivolando verso qualcosa di incontrollabile. Ryan Phillippe è il detective Rich Timmons, l'investigatore incaricato di fare luce sull'ultimo omicidio avvenuto in città. Clare è la sua principale sospettata. Frank Whaley è il Postino Bob, uno dei personaggi più originali dell'intera storia. Bob è un fantasma: è morto per colpa di Clare, che lo aveva ucciso per sbaglio anni prima. Ora la perseguita come una specie di grillo parlante sarcastico, visibile solo a lei, dispensando consigli e commenti pungenti nei momenti più impensati. Bart Johnson interpreta un doppio ruolo: Joe Morton e il gemello Randall Morton, due personaggi che si trovano su fronti opposti della vicenda. Erica Dasher è Amity, la frenemy di Clare al college, che si rivelerà complice della rete criminale e avrà un ruolo tutt'altro che innocente nel meccanismo che Clare si trova a smantellare.
La regista e il romanzo
Il film è scritto da Mitzi Peirone insieme a Guinevere Turner, la sceneggiatrice firma di American Psycho. Peirone aveva già diretto il thriller Braid nel 2018 e qui conferma il gusto per atmosfere perturbanti che mescolano horror, grottesco e dramma psicologico. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Taormina del 2024, dove Bella Thorne era presente per accompagnarlo. Una produzione che mescola suggestioni soprannaturali, critica sociale e un protagonismo femminile fuori dagli schemi.