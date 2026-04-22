Saint Clare, trama e cast del thriller stasera in tv

Bella Thorne è Clare Bleecker, la protagonista. Nata nel 1997, l'attrice americana è cresciuta come star Disney Channel con Shake It Up prima di costruirsi una carriera adulta tra film indipendenti e progetti più audaci. Ha anche partecipato in fase di post-produzione al montaggio del film. Rebecca De Mornay interpreta Arlene, detta Gigi, la nonna di Clare. L'attrice, nota per Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano e 2 single a nozze, offre una performance intensa e appassionata nel ruolo della figura familiare che adora Clare e la difende, ma inizia a intuire quanto la ragazza stia scivolando verso qualcosa di incontrollabile. Ryan Phillippe è il detective Rich Timmons, l'investigatore incaricato di fare luce sull'ultimo omicidio avvenuto in città. Clare è la sua principale sospettata. Frank Whaley è il Postino Bob, uno dei personaggi più originali dell'intera storia. Bob è un fantasma: è morto per colpa di Clare, che lo aveva ucciso per sbaglio anni prima. Ora la perseguita come una specie di grillo parlante sarcastico, visibile solo a lei, dispensando consigli e commenti pungenti nei momenti più impensati. Bart Johnson interpreta un doppio ruolo: Joe Morton e il gemello Randall Morton, due personaggi che si trovano su fronti opposti della vicenda. Erica Dasher è Amity, la frenemy di Clare al college, che si rivelerà complice della rete criminale e avrà un ruolo tutt'altro che innocente nel meccanismo che Clare si trova a smantellare.