Alan Osmond, il membro degli Osmonds è morto all'età di 76 anni

LA CARRIERA

Nato il 22 giugno 1949 a Ogden, nello Utah, Alan Osmond era il terzo di nove fratelli e il maggiore dei sette in grado di cantare (i suoi fratelli maggiori, Virl e Tom, erano infatti sordi). Nel 1958, insieme ai tre fratelli minori Wayne, Merrill e Jay, aveva iniziato a cantare in un quartetto barbershop. In seguito, si erano trasferiti a Los Angeles per intraprendere la carriera musicale. All’inizio avevano lavorato a Disneyland, mentre successivamente erano stati scoperti dal padre del conduttore televisivo Andy Williams, con il quale avevano collaborato per sette anni come cantante nel programma The Andy Williams Show. A loro si erano poi uniti i fratelli più giovani, Donny e Jimmy, e gli Osmonds avevano quindi spopolato tra gli adolescenti e dal 1971 al 1976 avevano raggiunto l’apice della popolarità con successi come One Bad Apple, Love Me for a Reason, Crazy Horses e Down By the Lazy River. Dal 1976 al 1979 erano poi approdati alla televisione dove, insieme alla loro unica sorella Marie, avevano recitato nello show Donny & Marie. In quanto fratello maggiore, Alan era considerato il leader del gruppo, per il quale era stato cantante e chitarrista e aveva scritto e prodotto diversi brani insieme a Merrill. “In un momento tenero che non dimenticherò mai, si è avvicinato e mi ha sussurrato qualcosa all'orecchio. Ha detto: “Merrill, io e te abbiamo lavorato fianco a fianco. Abbiamo creato, prodotto, diretto...abbiamo dato il nostro cuore a The Plan con Wayne. Per favore...fai qualcosa con questo. Fai sapere alla gente cosa stavamo cercando di dire”, ha scritto ora Merrill in un tributo su Facebook. “Mio fratello è ora entrato nella presenza del nostro Padre Celeste con onore e pace. La sua vita non si è misurata in anni, ma in amore, sacrificio e scopo. La sua creatività, la sua visione e la sua profonda comprensione degli insegnamenti del Salvatore erano semplicemente parte di ciò che era. Li ha vissuti. Li ha sentiti. Li ha condivisi”, ha proseguito il compagno di band. “Voleva che vi dicessi quanto vi amava, e io ci credo con tutto il cuore. Ha dato tutto ciò che aveva al Signore, alla sua famiglia e a tutti voi. Era veramente un missionario. Era veramente un santo”. Il 1º gennaio 2025 all’University of Utah Hospital di Salt Lake City era invece morto all’età di 73 anni uno degli altri fratelli, Wayne, a causa di un ictus.