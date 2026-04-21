Karol G torna in Italia per un'unica data del suo tour

Sarà lo Stadio San Siro ad ospitare l’unica data italiana del Viajando por el mundo tropitour, dopo il trionfo al Coachella 2026 che ha consacrato la popstar colombiana come prima headliner latina nella storia del festival
Dopo il successo del suo show come prima headliner latina al Coachella 2026 (v. video in alto), Karol G torna in Italia con il suo Viajando por el mundo tropitour per un'unica data nel nostro Paese: sabato 24 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano. La performance di Karol G al Coachella si è aperta con la gaita hembra, strumento a fiato tradizionale colombiano, creando subito un legame con le sue radici. Costumi, suoni e immagini si sono poi intrecciati in un racconto che ha portato l'identità latina su un palcoscenico internazionale.
Orgoglio latino
"Sono Carolina, vengo da Medellín, in Colombia, e oggi sono la prima donna latina a essere headliner al Coachella. Ne sono molto felice e molto orgogliosa, ma allo stesso tempo mi sembra che il tutto sia arrivato un po' tardi", ha detto Karol G. Pensato come un'esperienza di trasformazione, lo spettacolo ha esplorato la forza femminile attraverso la figura della donna selvaggia e libera. Grazie a un mix di musica, movimento e racconto, Karol G ha guidato il pubblico in un viaggio interiore alla ricerca della propria voce e della propria identità. Gli utenti iscritti a My Live Nation potranno accedere alla presale dalle ore 14:00 di martedì 29 aprile, registrandosi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 14.00 di giovedì 30 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Radio 105 è media partner dell'evento.