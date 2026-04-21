Karol G torna in Italia per un'unica data del suo tour

Orgoglio latino

"Sono Carolina, vengo da Medellín, in Colombia, e oggi sono la prima donna latina a essere headliner al Coachella. Ne sono molto felice e molto orgogliosa, ma allo stesso tempo mi sembra che il tutto sia arrivato un po' tardi", ha detto Karol G. Pensato come un'esperienza di trasformazione, lo spettacolo ha esplorato la forza femminile attraverso la figura della donna selvaggia e libera. Grazie a un mix di musica, movimento e racconto, Karol G ha guidato il pubblico in un viaggio interiore alla ricerca della propria voce e della propria identità. Gli utenti iscritti a My Live Nation potranno accedere alla presale dalle ore 14:00 di martedì 29 aprile, registrandosi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 14.00 di giovedì 30 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Radio 105 è media partner dell'evento.