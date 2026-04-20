Morto il cantautore di classici americani Don Schlitz

Don Schlitz, uno dei più influenti cantautori nella storia della musica country, è scomparso il 16 aprile all'età di 73 anni in un ospedale di Nashville, colpito da una malattia improvvisa. Membro della Country Music Hall of Fame, è l'autore di brani che hanno segnato generazioni di ascoltatori, da The Gambler a When You Say Nothing At All.

Da Durham a Nashville con 80 dollari in tasca

Schlitz arrivò a Nashville da Durham, nel North Carolina, a vent'anni, con appena 80 dollari in tasca. Nessuna rete di protezione, solo la certezza di voler scrivere canzoni. E, la prima che riuscì a far incidere a un artista, si rivelò un successo: The Gambler, incisa da Kenny Rogers nel 1978, raccontava l'incontro con un vecchio giocatore di carte su un treno, usando l'immaginario del poker come parabola sulla vita. Il brano non fu solo un hit commerciale: vinse il Grammy per la migliore canzone country nel 1978 e il CMA Song of the Year nel 1979, aprendo a Schlitz le porte di una carriera che avrebbe ridisegnato i confini del genere.

Nel corso di cinque decenni, Don Schlitz firmò 50 singoli nella top ten e 25 brani arrivati al primo posto delle classifiche.