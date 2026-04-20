Radio Italia Live - Il concerto, annunciati cast, date e ospiti

MERCHANDISING UFFICIALE : in occasione dell’evento è stato realizzato un kit di merchandising ufficiale in edizione limitata composto da: cappellino, t-shirt, sacca personalizzata e, in regalo, l’accesso all’area vip-ring. Il kit sarà in vendita dal 21 aprile alle ore 10 su store.radioitalia.it.

ACCESSI a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO : Piazza Duomo: per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire dalle ore 12 del 27 aprile fino ad esaurimento posti. Si specifica che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito e si diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti.

Il concerto è trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it , in diretta streaming sul canale Youtube di Radio Italia, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. L'esibizione speciale Radio Italia Trend x Spotify di Sayf sarà disponibile in video su Spotify, Official Streaming Partner.

Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. L’anteprima dell’evento sarà condotta da Luca Ward che, inoltre, leggerà live le schede di presentazione degli artisti. In collegamento dal backstage Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo . Conduttori del pre-show Laura Giane ed Edoardo Prelle . La sigla dell’evento sarà eseguita live da Saturnino .

"Milano è pronta a regalare, insieme a Radio Italia, una nuova edizione del Concerto in piazza del Duomo - commenta il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Radio Italia Live - Il Concerto è un momento di festa per l'intera città: per tanti ragazzi e ragazze e per gli appassionati di musica di ogni età, è un'occasione imperdibile per assistere di persona alle esibizioni di cantanti e artisti che fanno buona musica italiana. Ringrazio Mario Volanti per continuare a credere in questo progetto e nella capacità di Milano di valorizzarlo, ogni anno di più".

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: “Radio Italia Live – Il Concerto è uno degli appuntamenti più belli e attesi per la città: un momento in cui Milano si ritrova insieme, in piazza, grazie alla musica italiana. È sempre emozionante vedere Piazza Duomo piena di persone di tutte le età. Un grande grazie a Radio Italia, agli organizzatori, agli artisti e a chi lavora dietro le quinte, rendendo possibile con professionalità e passione un’esperienza unica per la città e per il pubblico”.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia: “Per noi è fondamentale ogni anno essere presenti in Piazza Duomo con quello che ormai è diventato un appuntamento atteso dal pubblico, dagli artisti e da tutti gli operatori della musica italiana, il primo show di questo tipo e genere che apre la stagione estiva. Anche quest’anno un cast di altissimo livello che, come sempre, si esibirà completamente dal vivo grazie al lavoro e agli arrangiamenti del Maestro Bruno Santori e della Radio Italia Live Orchestra: cosa che rende unico l’evento. Ovviamente il mio ringraziamento va al Sindaco Giuseppe Sala, all’Assessore Tommaso Sacchi e ai loro collaboratori, agli artisti, alle case discografiche, ai manager e a tutte le persone che contribuiscono alla realizzazione di questo grande concerto. C’è infine una novità: la collaborazione con Spotify che ci riempie di orgoglio essendo una realtà che si occupa di musica a livello globale e che ha scelto di essere presente sul palco del Radio Italia Live - Il Concerto”.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “Radio Italia Live - Il Concerto è un evento dalle caratteristiche uniche capace di registrare risultati eccezionali in termini di audience e di crescita. Negli anni è diventato anche un punto di riferimento per i brand a livello nazionale e internazionale come dimostra la rinnovata partnership con Notino. Un appuntamento che va oltre la piazza e che raggiunge milioni di contatti (Total Audience 2025: 14,6 milioni di individui esposti) attraverso la radio, la nostra tv e i canali del nostro broadcasting partner Sky Italia, i nostri social (125 milioni le Imps 2025), le nostre app e lo streaming sul nostro sito. Anche quest’anno è confermata la collaborazione speciale con l’agenzia One Shot e Cecilia Cantarano, una delle top creator italiane. Come sempre comunicheremo il concerto anche su mezzi terzi televisivi, ooh classici e digitali, circuiti metropolitani e aeroportuali. Sono tanti i brand partner che hanno scelto di affiancarsi a Radio Italia Live - Il Concerto 2026: ringrazio Rai Pubblicità per il fondamentale apporto. Per il nostro pubblico una possibilità esclusiva: accedere alla nostra area sottopalco acquistando sul nostro store un kit in edizione limitata”.

Nela Haluzová Marketing Campaign Planning & Media Director in Notino: “Siamo molto lieti di essere nuovamente Presenting Partner di Radio Italia Live – Il Concerto, a consolidamento della proficua collaborazione avviata lo scorso anno. La musica possiede la straordinaria capacità di suscitare emozioni intense, unire le persone e farci stare bene: elementi che costituiscono il cuore del nostro marchio. Attendiamo con entusiasmo le esibizioni delle stelle della scena musicale italiana, così come tutti i fan che seguiranno i concerti dal vivo a Milano e Palermo, in TV, da casa o da qualsiasi luogo in Italia, insieme ad amici e familiari.”.