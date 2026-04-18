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Musica

Coachella 2026, Mind Enterprises: "Festival e tour negli USA, che soddisfazione!"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Il primo Coachella. Il primo tour negli Stati Uniti. L’Italo disco e un buon drink che non deve mancare mai. Abbiamo incontrato Andrea Tirone e Roberto Conigliaro, ovvero i Mind Enterprises, duo tutto italiano che, dopo il debutto lo scorso weekend, torna questa sera da headliner nella Sonora Tent al Festival nel deserto della California. Li abbiamo incontrati a Indio, il nostro racconto

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