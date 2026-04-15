All’Alcatraz di Milano i Bluvertigo tornano con un concerto sold out che va oltre la semplice reunion. Sul palco Morgan, Andy, Livio Magnini, Sergio Carnevale e Lele Battista costruiscono un live stratificato, tra suoni, visioni e lunghi momenti di riflessione. Più che un concerto, una vera dichiarazione: un racconto sull’essere umani oggi, sospesi tra memoria analogica e presente digitale. Un ritorno potente che non guarda indietro, ma prova a dare un senso al tempo che stiamo vivendo.

Perché questa non è una reunion nata per nostalgia o per convenienza — e non ci sarebbe nulla di male, se fosse così. È un incontro di anime, un ritorno mosso da un’urgenza reale.

Un concerto che si apre con Decadenza è già una dichiarazione. E poi c’è Morgan: un equilibrio instabile tra visione e contraddizione, quasi un Jedi e un Sith insieme. Con il nuovo taglio di capelli ricorda Thomas Jerome Newton L'uomo caduto sulla Terra interpretato da David Bowie nel film di Nicolas Roeg, l'alieno che paradossalmente, appare più umano degli umani.

Alcatraz sold out: pubblico, generazioni e atmosfera del concerto

L'Alcatraz era pieno. Pieno di quella particolare qualità di pieno che si ottiene quando il pubblico non è lì per abitudine, non è lì perché era sul feed di Instagram, ma perché ha scelto di esserci. L'età media della platea era, come ha fatto notare lo stesso Morgan con la sua consueta franchezza, intorno ai cinquant'anni. E non era un dato da nascondere: era il punto.

Perché questa reunion non era pensata per tutti. Era pensata per chi ha vissuto quegli anni, per chi ha tenuto i dischi dei Bluvertigo come oggetti di culto, per chi sa ancora a memoria il testo di L.S.D. La sua dimensione e lo canta con quella leggerezza malinconica che hanno solo le canzoni che ti hanno cambiato. Per chi, in sintesi, ha il privilegio di essere figlio dell'analogico e capace di sopravvivere al digitale. Ma questa volta non è stata una missione suicida: è stato un sogno che si avvera, un desiderio che si realizza.