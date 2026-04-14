Over-J presenta il singolo Un'Altra Me: il video

Sono Over-J e la musica è sempre stata il mio modo più naturale di esistere. Fin da bambina, quando ero sola e libera da ogni aspettativa, cantavo per dare voce a ciò che sentivo dentro. Crescendo ho capito che è proprio in quei momenti autentici che si nasconde la nostra essenza più profonda. Il mio percorso artistico nasce da lì, da un bisogno viscerale di esprimermi e si è poi sviluppato attraverso lo studio della danza, del canto e della recitazione, fino a diventare una ricerca sempre più consapevole della mia identità. Questa canzone rappresenta uno dei momenti più importanti del mio percorso. È un brano che parla di rinascita interiore, di quel passaggio delicato e potente in cui si smette di vivere per compiacere gli altri e si inizia finalmente ad ascoltare la propria voce.



Per molto tempo ho sentito dentro di me qualcosa che chiedeva spazio, ma che restava in silenzio, soffocato da paure, aspettative e condizionamenti. Scrivere questo pezzo è stato come aprire una porta rimasta chiusa troppo a lungo. Il significato del brano è profondamente legato al coraggio di accettarsi. È un invito a riconoscere la propria verità e a darle valore, senza compromessi. Ogni parola che canto nasce da un vissuto reale, ogni nota è attraversata da emozioni autentiche. Non è solo musica, è un atto di liberazione. È il momento in cui scegliamo di essere noi stessi, senza filtri, senza più nasconderci. Il video di questo brano è un'esperienza visiva intima e coinvolgente che racconta il momento in cui, nel silenzio, dal fondo di una stanza mai aperta, si leva il nostro grido, chiedendo udienza, reclamando il suo diritto di esistere.



Ho voluto che questo progetto fosse prima di tutto una fotografia emotiva, capace di arrivare in profondità. Non c’è una narrazione lineare, ma un percorso sensoriale che accompagna chi guarda dentro uno spazio intimo e spesso inesplorato. È lì che avviene la trasformazione: nel momento in cui si decide di guardarsi dentro davvero. Oggi porto questa energia anche sul palco, accompagnata dalla mia band, ma al centro di tutto resta sempre la stessa esigenza: essere autentica. Over-J non è solo un nome, è una scelta. È il coraggio di andare oltre i limiti, di reinventarmi ogni volta e di dare voce a ciò che sono davvero. Questo brano è la mia verità ed è anche un invito: ascoltarsi è il primo passo per essere liberi.