Alex Baroni, la storia del cantante scomparso 24 anni fa

Baroni avvia la sua carriera professionale come corista, collaborando con diversi artisti italiani di primo piano e acquisendo esperienza in contesti musicali differenti.

Lavora accanto a nomi noti della scena pop e soul, consolidando progressivamente la sua presenza nell’industria discografica. Tra gli artisti principali con cui ha collaborato ci sono Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Francesco Baccini e Rossana Casale. Inoltre ha avuto modo di lavorare anche in contesti legati alla produzione di Massimiliano Cattapani e ad altri progetti discografici dell’epoca, che gli hanno permesso di inserirsi stabilmente nell’ambiente professionale della musica italiana.



Queste collaborazioni gli permettono di sviluppare competenze vocali e interpretative che diventeranno centrali nella sua successiva carriera da solista.