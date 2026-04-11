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Coachella 2026, The Bunker Kid A Mnesia: l'installazione dei Radiohead al Festival

Valentina Clemente

Valentina Clemente

I Radiohead sono a Coachella, ma con un loro spazio: una nuova struttura, The Bunker, dove si può vedere un film di 75 minuti, realizzato con migliaia di frammenti creati da Thom Yorke e Stanley Donwood durante la registrazione di Kid A e Amnesiac, ma anche dipinti, collage, registrazioni audio e appunti. Un’installazione che si può vedere in orari predefiniti e che, dopo il Festival, si sposterà in altre città. L'abbiamo vista, il racconto dell'inviata a Indio

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