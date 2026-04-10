Tra le tradizioni del Coachella Festival ne spicca una: trovare i billboard dei protagonisti sull’Interstate 10, arteria a più corsie nel mezzo del deserto californiano che porta all’Empire Polo Club di Indio. Tanti gli artisti che, anche quest’anno, ha scelto di lanciare un messaggio agli automobilisti: Sabrina Carpenter, Anyma, Justin Bieber e Karol G, headliner dell’edizione 2026. Ma anche Teddy Swims, Turnstile, Geese e uno molto divertente di FKA Twigs. Il racconto della nostra inviata a Indio, California