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Musica

Coachella 2026, viaggio tra i billboard dei protagonisti al Festival sull’Intestate 10

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Tra le tradizioni del Coachella Festival ne spicca una: trovare i billboard dei protagonisti sull’Interstate 10, arteria a più corsie nel mezzo del deserto californiano che porta all’Empire Polo Club di Indio. Tanti gli artisti che, anche quest’anno, ha scelto di lanciare un messaggio agli automobilisti: Sabrina Carpenter, Anyma, Justin Bieber e Karol G, headliner dell’edizione 2026. Ma anche Teddy Swims, Turnstile, Geese e uno molto divertente di FKA Twigs. Il racconto della nostra inviata a Indio, California

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