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Cinema

Bruno Bozzetto: “L’animazione non è solo per i bambini”

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi
©Ansa

Il maestro del cinema italiano, fresco vincitore del David alla carriera, si racconta tra aneddoti e opinioni sullo stato di salute dell’industria italiana. Lui che, dall’industria, ha sempre cercato di tenersi alla larga, preferendole la dimensione artigianale. L’intervista a Sky TG24 Insider

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