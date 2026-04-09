The Music of Ennio Morricone, concerto tributo a Parma il 26 aprile

Brani che non sono semplici accompagnamenti musicali, ma veri e propri racconti sonori, capaci di evocare mondi, personaggi e atmosfere in pochi secondi.

Tra epica e poesia: il suono di Morricone

Dai deserti mitici dei western di Sergio Leone alle melodie struggenti del grande cinema italiano, il concerto costruisce un percorso emotivo che alterna grandiosità e intimità.

Accanto all’orchestra, solisti e un ensemble vocale arricchiscono la partitura, mentre un apparato visivo su led wall amplifica l’esperienza, trasformando ogni brano in una sequenza immersiva. Non solo musica, quindi, ma un dialogo continuo tra suono e immagine.

Uno spettacolo immersivo tra musica e visioni

Il tratto distintivo dei Lords of the Sound è proprio questo: superare il concerto tradizionale per avvicinarsi a una forma di spettacolo totale. Scenografie, luci ed effetti visivi si integrano con l’esecuzione sinfonica, creando un racconto fluido e coinvolgente.

Il risultato è un’esperienza sensoriale che parla tanto agli appassionati di cinema quanto agli amanti della musica classica, senza distinzioni.

Un omaggio senza tempo

The Music of Ennio Morricone non è solo un concerto, ma una celebrazione. Un modo per tornare dentro melodie che hanno segnato generazioni e continuano a vivere, indipendenti dalle immagini per cui sono nate.

A Parma, per un pomeriggio, la musica di Morricone tornerà a essere quello che è sempre stata: cinema puro, anche senza schermo.