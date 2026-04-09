The Music of Ennio Morricone, concerto tributo a Parma il 26 aprile

Arriva a Parma il 26 aprile, all’Auditorium Paganini, “The Music of Ennio Morricone”, il grande tributo sinfonico al Maestro interpretato dai Lords of the Sound. Oltre 50 artisti sul palco per un viaggio tra le colonne sonore più iconiche del cinema, da Il buono, il brutto, il cattivo a Nuovo Cinema Paradiso. Un evento immersivo tra musica, immagini e suggestioni visive che celebra l’eredità senza tempo del compositore
The Music of Ennio Morricone arriva a Parma
Un omaggio potente, emozionale, quasi cinematografico nella sua costruzione. Il 26 aprile 2026, all’Auditorium Paganini di Parma (ore 17.00), va in scena The Music of Ennio Morricone, il grande tributo sinfonico dedicato al genio che ha riscritto il modo di ascoltare le immagini.
Sul palco i Lords of the Sound, ensemble capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza totale, sospesa tra musica, spettacolo e suggestione visiva.
Oltre 50 artisti per un viaggio nel cinema
Più di cinquanta musicisti daranno vita a uno spettacolo che attraversa alcune delle colonne sonore più celebri firmate da Ennio Morricone.
Un repertorio che è ormai parte della memoria collettiva:
- Il buono, il brutto, il cattivo
- C’era una volta in America
- Mission
- Nuovo Cinema Paradiso
Brani che non sono semplici accompagnamenti musicali, ma veri e propri racconti sonori, capaci di evocare mondi, personaggi e atmosfere in pochi secondi.
Tra epica e poesia: il suono di Morricone
Dai deserti mitici dei western di Sergio Leone alle melodie struggenti del grande cinema italiano, il concerto costruisce un percorso emotivo che alterna grandiosità e intimità.
Accanto all’orchestra, solisti e un ensemble vocale arricchiscono la partitura, mentre un apparato visivo su led wall amplifica l’esperienza, trasformando ogni brano in una sequenza immersiva. Non solo musica, quindi, ma un dialogo continuo tra suono e immagine.
Uno spettacolo immersivo tra musica e visioni
Il tratto distintivo dei Lords of the Sound è proprio questo: superare il concerto tradizionale per avvicinarsi a una forma di spettacolo totale. Scenografie, luci ed effetti visivi si integrano con l’esecuzione sinfonica, creando un racconto fluido e coinvolgente.
Il risultato è un’esperienza sensoriale che parla tanto agli appassionati di cinema quanto agli amanti della musica classica, senza distinzioni.
Un omaggio senza tempo
The Music of Ennio Morricone non è solo un concerto, ma una celebrazione. Un modo per tornare dentro melodie che hanno segnato generazioni e continuano a vivere, indipendenti dalle immagini per cui sono nate.
A Parma, per un pomeriggio, la musica di Morricone tornerà a essere quello che è sempre stata: cinema puro, anche senza schermo.