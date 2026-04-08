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Marlene Kuntz, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Musica

Matteo Rossini

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Dopo il tour nei club, a giugno i Marlene Kuntz daranno il via alla tournée estiva. Previsti appuntamenti in numerose città: da Vicenza a Milano passando per Brescia e Pordenone

I Marlene Kuntz stanno girando l’Italia per festeggiare il trentesimo anniversario dell'uscita dell’album Il Vile. Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile la formazione sarà in concerto all’Hiroshima Mon Amour del capoluogo piemontese. Ecco la possibile scaletta degli attesi spettacoli.

Marlene Kuntz, la possibile scaletta

Doppio appuntamento piemontese per i Marlene Kuntz. La formazione porterà la tournée all’Hiroshima Mon Amour. Dopo l’appuntamento di Torino, i Marlene Kuntz proseguiranno con gli ultimi due appuntamenti in programma il 16 aprile alla Casa della Musica di Napoli e il 18 aprile al Demodè di Bari. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta dei concerti. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 26 marzo all’Alcatraz di Milano:

  • 3 di 3
  • Retrattile
  • L’agguato
  • Cenere
  • Come stavamo ieri
  • Overflash
  • Ape regina
  • L’esangue Deborah
  • Ti giro intorno
  • Il vile
  • Sonica
  • Nuotando nell’aria
  • La mia promessa
  • Cara è la fine
  • Festa mesta
  • Infinità
  • Lieve

Approfondimento

I Marlene Kuntz portano in concerto gli anni Novanta con Catartica

Dopo il tour nei club, a giugno i Marlene Kuntz daranno il via alla tournée estiva. Previsti appuntamenti in numerose città: da Vicenza a Milano passando per Brescia e Pordenone. Il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ci avete dato abbastanza fiato da non poterla chiudere qui. Il vile continua a camminare, esce dai club e si prende anche l’estate”. Ecco il calendario dei concerti:

  • 11 Giugno - BRA (CN), Artico Festival
  • 12 Giugno - BASTIA UMBRA (PG), Chroma Festival
  • 19 Giugno - VICENZA, Lumen Festival
  • 20 Giugno - LIDO DI CAMAIORE (LU), La Prima Estate
  • 10 Luglio - SARROCH (CA), Sa*Rock Festival
  • 29 Luglio - ARGENTA (FE), Delizia Di Benvignante
  • 10 Agosto - BRESCIA, Festa di Radio Onda D'Urto
  • 28 Agosto - PORDENONE, Music In Village
  • 3 Settembre - MILANO, Magnolia Estate
  • 26 Settembre - PUTIGNANO (BA), Parti Mosho c/o Ex Macello

Approfondimento

I Marlene Kuntz celebrano i 30 di Catartica: "Sarà una grande festa"

I Marlene Kuntz sono tra i grandi protagonisti della scena rock italiana. Dopo il debutto con l'album Catartica, la formazione ha lanciato numerosi lavori, tra i quali Che cosa vedi, Senza peso, Bianco sporco e Nella tua luce. Per quanto riguarda i brani, citiamo La canzone che scrivo per te con Skin, A fior di pelle e Impressioni di settembre. Oltre ad aver firmato alcune colonne sonora per il cinema, nel 2012 i Marlene Kuntz hanno presentano il brano Canzoni per un figlio in gara alla 62esima edizione del Festival di Sanremo.

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