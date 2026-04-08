Marlene Kuntz, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Dopo il tour nei club, a giugno i Marlene Kuntz daranno il via alla tournée estiva. Previsti appuntamenti in numerose città: da Vicenza a Milano passando per Brescia e Pordenone

I Marlene Kuntz stanno girando l’Italia per festeggiare il trentesimo anniversario dell'uscita dell’album Il Vile. Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile la formazione sarà in concerto all’Hiroshima Mon Amour del capoluogo piemontese. Ecco la possibile scaletta degli attesi spettacoli.

Marlene Kuntz, la possibile scaletta Doppio appuntamento piemontese per i Marlene Kuntz. La formazione porterà la tournée all’Hiroshima Mon Amour. Dopo l’appuntamento di Torino, i Marlene Kuntz proseguiranno con gli ultimi due appuntamenti in programma il 16 aprile alla Casa della Musica di Napoli e il 18 aprile al Demodè di Bari. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta dei concerti. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 26 marzo all’Alcatraz di Milano: 3 di 3

Retrattile

L’agguato

Cenere

Come stavamo ieri

Overflash

Ape regina

L’esangue Deborah

Ti giro intorno

Il vile

Sonica

Nuotando nell’aria

La mia promessa

Cara è la fine

Festa mesta

Infinità

Lieve Approfondimento I Marlene Kuntz portano in concerto gli anni Novanta con Catartica

Dopo il tour nei club, a giugno i Marlene Kuntz daranno il via alla tournée estiva. Previsti appuntamenti in numerose città: da Vicenza a Milano passando per Brescia e Pordenone. Il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ci avete dato abbastanza fiato da non poterla chiudere qui. Il vile continua a camminare, esce dai club e si prende anche l’estate”. Ecco il calendario dei concerti: 11 Giugno - BRA (CN), Artico Festival

12 Giugno - BASTIA UMBRA (PG), Chroma Festival

19 Giugno - VICENZA, Lumen Festival

20 Giugno - LIDO DI CAMAIORE (LU), La Prima Estate

10 Luglio - SARROCH (CA), Sa*Rock Festival

29 Luglio - ARGENTA (FE), Delizia Di Benvignante

10 Agosto - BRESCIA, Festa di Radio Onda D'Urto

28 Agosto - PORDENONE, Music In Village

3 Settembre - MILANO, Magnolia Estate

26 Settembre - PUTIGNANO (BA), Parti Mosho c/o Ex Macello Approfondimento I Marlene Kuntz celebrano i 30 di Catartica: "Sarà una grande festa"