Marlene Kuntz, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Dopo il tour nei club, a giugno i Marlene Kuntz daranno il via alla tournée estiva. Previsti appuntamenti in numerose città: da Vicenza a Milano passando per Brescia e Pordenone
I Marlene Kuntz stanno girando l’Italia per festeggiare il trentesimo anniversario dell'uscita dell’album Il Vile. Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile la formazione sarà in concerto all’Hiroshima Mon Amour del capoluogo piemontese. Ecco la possibile scaletta degli attesi spettacoli.
Marlene Kuntz, la possibile scaletta
Doppio appuntamento piemontese per i Marlene Kuntz. La formazione porterà la tournée all’Hiroshima Mon Amour. Dopo l’appuntamento di Torino, i Marlene Kuntz proseguiranno con gli ultimi due appuntamenti in programma il 16 aprile alla Casa della Musica di Napoli e il 18 aprile al Demodè di Bari. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta dei concerti. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 26 marzo all’Alcatraz di Milano:
- 3 di 3
- Retrattile
- L’agguato
- Cenere
- Come stavamo ieri
- Overflash
- Ape regina
- L’esangue Deborah
- Ti giro intorno
- Il vile
- Sonica
- Nuotando nell’aria
- La mia promessa
- Cara è la fine
- Festa mesta
- Infinità
- Lieve
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Dopo il tour nei club, a giugno i Marlene Kuntz daranno il via alla tournée estiva. Previsti appuntamenti in numerose città: da Vicenza a Milano passando per Brescia e Pordenone. Il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ci avete dato abbastanza fiato da non poterla chiudere qui. Il vile continua a camminare, esce dai club e si prende anche l’estate”. Ecco il calendario dei concerti:
- 11 Giugno - BRA (CN), Artico Festival
- 12 Giugno - BASTIA UMBRA (PG), Chroma Festival
- 19 Giugno - VICENZA, Lumen Festival
- 20 Giugno - LIDO DI CAMAIORE (LU), La Prima Estate
- 10 Luglio - SARROCH (CA), Sa*Rock Festival
- 29 Luglio - ARGENTA (FE), Delizia Di Benvignante
- 10 Agosto - BRESCIA, Festa di Radio Onda D'Urto
- 28 Agosto - PORDENONE, Music In Village
- 3 Settembre - MILANO, Magnolia Estate
- 26 Settembre - PUTIGNANO (BA), Parti Mosho c/o Ex Macello
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I Marlene Kuntz sono tra i grandi protagonisti della scena rock italiana. Dopo il debutto con l'album Catartica, la formazione ha lanciato numerosi lavori, tra i quali Che cosa vedi, Senza peso, Bianco sporco e Nella tua luce. Per quanto riguarda i brani, citiamo La canzone che scrivo per te con Skin, A fior di pelle e Impressioni di settembre. Oltre ad aver firmato alcune colonne sonora per il cinema, nel 2012 i Marlene Kuntz hanno presentano il brano Canzoni per un figlio in gara alla 62esima edizione del Festival di Sanremo.
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