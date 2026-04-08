Dopo lo spettacolo di Bologna, venerdì 10 aprile il cantante sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Nel gennaio di quest’anno l'artista ha pubblicato il nuovo album How Did I Get Here?

Giovedì 9 aprile Louis Tomlinson porterà la sua musica sul palco dell’ Unipol Arena , questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30 . Dopo lo show di Bologna, venerdì 10 aprile il cantante sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Al momento l'artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite il 6 aprile al concerto di Vienna:

Nel gennaio di quest’anno Louis Tomlinson ha pubblicato il nuovo album How Did I Get Here? In occasione dell’uscita del disco, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Mi sento così incredibilmente grato per tutto il vostro grande supporto negli anni. Ho sempre trovato impossibile rispondere alla domanda su come sia arrivato fin qui, ma una cosa è certa: non sarei qui senza di voi”.

In seguito, Louis Tomlinson ha commentato il primo posto del disco nella classifica settimane degli album più venduti del Regno Unito: “Assolutamente incredibile. L'impegno profuso da ogni singolo fan per supportare questo disco è qualcosa di straordinario. Questa è una fan base in cui ogni individuo fa davvero la differenza. Grazie a tutti voi!”.