Dopo lo spettacolo di Bologna, venerdì 10 aprile il cantante sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Nel gennaio di quest’anno l'artista ha pubblicato il nuovo album How Did I Get Here?
Il 9 aprile Louis Tomlinson sarà in concerto a Bologna per la prima delle due date previste in Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo dell’artista britannico: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
LOUIS TOMLINSON, LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO A BOLOGNA
Giovedì 9 aprile Louis Tomlinson porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Dopo lo show di Bologna, venerdì 10 aprile il cantante sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Al momento l'artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 6 aprile al concerto di Vienna:
- Lemonade
- On Fire
- Out of My System
- Written All Over Your Face
- Bigger Than Me
- Saturdays
- Angels Fly
- Dark to Light
- Broken Bones
- Defenceless
- Just Hold On
- Lazy
- Sunflowers
- Lucid
- Jump the Gun
- Imposter
- Sanity
- Kill My Mind
- Face the Music
- Silver Tongues
- The Observer
- The Answer
- Miss You
- Palaces
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Louis Tomlinson, l'album How Did I Get Here?: recensione in anteprima
Nel gennaio di quest’anno Louis Tomlinson ha pubblicato il nuovo album How Did I Get Here? In occasione dell’uscita del disco, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Mi sento così incredibilmente grato per tutto il vostro grande supporto negli anni. Ho sempre trovato impossibile rispondere alla domanda su come sia arrivato fin qui, ma una cosa è certa: non sarei qui senza di voi”.
In seguito, Louis Tomlinson ha commentato il primo posto del disco nella classifica settimane degli album più venduti del Regno Unito: “Assolutamente incredibile. L'impegno profuso da ogni singolo fan per supportare questo disco è qualcosa di straordinario. Questa è una fan base in cui ogni individuo fa davvero la differenza. Grazie a tutti voi!”.
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One Direction, Louis Tomlinson e Zayn Malik insieme in una docuserie
Louis Tomlinson è tra gli artisti britannici più famosi a livello internazionale. Il cantante si è affermato come membro della boy band One Direction, tra gli album del gruppo troviamo Take Me Home e Midnight Memories. Spazio anche a numerosi riconoscimenti, tra i quali la statuetta British Single of the Year ai BRIT Awards 2012.
Dopo aver debuttato come solista con il singolo Just Hold On con Steve Aoki, nel 2020 il cantante ha lanciato il suo primo album Walls. In seguito, l’artista ha pubblicato Faith in the Future nel 2022. Tra i suoi brani troviamo Miss You, Lemonade e Back to You in collaborazione con Bebe Rexha e Digital Farm Animals.
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