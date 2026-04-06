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Musica

Arlo Parks e "Ambiguous Desire": "Vi porto in una nightlife speciale"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Un disco perfetto per il dancefloor perché, proprio nei locali più underground d’America, si è sviluppato. La musica di Underworld, Jamie XX, James Blake, LCD Soundsystem e Joni Mitchell, fonti di ispirazione per un album nato per divertire, ma anche per essere la colonna sonora di momenti di transizione della vita di ciascuno di noi. Le storie ascoltate. E il desiderio di riuscire a creare un legame tra questa musica e chi la ascolta. L'intervista per Sky TG24 Insider

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