Tropico ospite a Stories, lunedì 6 aprile alle 21 su Sky Tg24

Tra solitudine, Napoli e rinascita: l’anima sospesa di Tropico

Al centro dell’intervista anche il suo ultimo lavoro discografico, “Sole disperati nel mare meraviglioso”, un album in cui convivono malinconia e speranza, due elementi fondamentali della sua scrittura. “La solitudine è una cosa con cui faccio molto i conti durante la mia vita”, racconta Tropico. “Ho tanti testi che girano attorno a questo argomento, in senso sia buono che disperato. Mi piace scrivere cose che hanno una sospensione: può finire bene, può finire male”. Nel suo immaginario artistico c’è sempre Napoli, città che considera inesauribile fonte di ispirazione: “Napoli è una città gigantesca, piena di sfumature. È una miniera d’oro per chi fa arte. Invito sempre i miei amici musicisti a venirci, perché è una città che invade la tua creatività e ti lascia sempre uno spunto”. Un disco nato anche da un periodo complicato: “Gli ultimi due anni sono stati parecchio tossici, ci sono state separazioni importanti sia sul piano umano che su quello professionale. Quando alcune persone che hanno fatto un pezzo di strada con te se ne vanno, è difficile. Però io sono uno di quelli che quando sta scomodo diventa molto produttivo”.

La storia artistica di Davide Petrella comincia nella periferia nord di Napoli, a Marano, dove cresce con la famiglia fino ai venticinque anni. “È una zona complessa, ma ha tirato fuori tanti artisti napoletani. Evidentemente c’è un capitale umano potente”. I genitori lo hanno sempre sostenuto, anche se all’inizio non era facile immaginare la musica come lavoro: “Hanno iniziato a crederci davvero quando ho scritto una canzone per Gianna Nannini. Lì hanno pensato: allora lo sta facendo sul serio”. La passione nasce prestissimo: da bambino scriveva filastrocche sugli animali e coltivava già l’amore per le rime. Poi arriva la prima vera esperienza musicale con la band Le Strisce, una lunga gavetta fatta di concerti e chilometri in furgone: “Ci siamo fatti almeno dieci anni alla vecchia maniera: carica e scarica strumenti, suonare per due lire, a volte neanche quelle. All’epoca maledicevo quella fatica, oggi la benedico: senza quei dieci anni non sarei qui”. Proprio dopo quell’esperienza prende forma anche il progetto Tropico. In un primo momento Petrella pubblica musica con il suo vero nome, ma presto si accorge che il pubblico fatica a distinguere tra la carriera di autore e quella di artista. Decide allora di cambiare identità artistica e nasce Tropico, nome scelto quasi per caso durante un viaggio a Cuba. Il progetto trova la sua vera direzione con una canzone in particolare: “Quando è arrivata ‘Non esiste amore a Napoli’ ho capito che era la strada giusta. Le persone mi hanno fatto capire che qualcosa era cambiato e che quello era il progetto su cui dovevo continuare”. Nel frattempo, la sua carriera di autore cresce fino a portarlo a firmare alcune delle canzoni più amate della musica italiana