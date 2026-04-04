Il disco della giovane artista pugliese è un viaggio emotivo che esplora la fragilità e l'imprevedibilità dei sentimenti. L'INTERVISTA

A meno di due mesi dal suo esordio assoluto, Lokidallaluna torna debutta con l'Ep Il vento scappa se t'innamori (Maledetta Records). Il progetto rappresenta l'evoluzione naturale di un percorso iniziato col singolo Senti questa canzone , brano, che apre simbolicamente la tracklist, introducendoci nell'universo sonoro pop sognante, intimo e profondamente cinematico di questa giovane artista pugliese. Prodotto da Lorenzo Di Blasi, Il vento scappa se t'innamori è un viaggio emotivo che esplora la fragilità e l'imprevedibilità dei sentimenti. Il titolo stesso suggerisce la tematica centrale: l’amore come un elemento atmosferico, inafferrabile e potente, capace di cambiare direzione in un istante. La frase, che è diventata il titolo dell'Ep, nasce come promemoria di Silvia Carella, questo il nome anagrafico, per ricordarsi che l’amore caccia via il brutto tempo e riporta la calma. Qualsiasi forma di amore lo fa e, soprattutto, se oggi fosse stata un adolescente, probabilmente questa frase l’avrebbe scritta sul banco della scuola o sulle pagine del diario.

Simona partiamo dalla storia dell'album Il vento Scappa se t'Innamori: come è nato e come ci hai lavorato?

I brani ho iniziato a scriverli negli ultimi anni e ho scelto di concentrarli in un unico progetto nonostante siano nati intempi e spazi differenti. Il denominatore comune è l'amore per altri e per se stessi. Sono nati come mia culla emotiva.

Senti Questa Canzone ha una nota di melanconia, ci sono un castelli di rabbia e un'isola che non c'è più: è il tuo modo di raccontare l'instabilità dell'amore?

Esatto. Poi penso che ognuno di noi cerchi un rifugio anche dove non c'è più. E' lo sfogo sulla mia emotività.

Parli anche di stelle cadenti: esprimi un desiderio quando cadono o sei una giovane donna disincantata?

Esprimo un desiderio, mai le avevo viste fino all'anno scorso. Ora, finalmente, quando capita lo faccio, le cercavo da piccola ma mai mi sono apparse e ora invece ne ho viste tante. Il desiderio espresso non si dice ma è andata bene

In tutte le tue canzoni tornano spesso gli elementi della natura: vento, mare, sole...sono per te fonte di ispirazione e di libertà?

Tantissimo, sono del segno del Leone. La Natura sempre ha rappresentato qualcosa di magico per me e vedo oggi quello che sta intorno a me in modo diverso. Sono nata in Puglia, in posto di mare e vento che soffia a tanti nodi. Gli elementi della natura sono serenità.

"Vorrei misurare il tempo coi baci che mi dai" canti nella title track: nella stagione dei social e delle app di incontri cosa significa essere romantici?

Ho una visione tutta mia e anche se l'amore è stato ucciso ho mantenuto una idea romantica, anche il sound mi porta agli anno Novanta e Duemila, dunque è romantica anche nei suoni. Le cose più significative sono i piccoli gesti, quelle meno telematiche. Ho animo vintage.

Non Lo So descrive lo smarrimento: nella tua quotidianità sei razionale o sei una che si affida al caso? Nel senso ti piace l'effetto sorpresa o devi avere la vita sotto controllo?

Da un lato sono iper razionale e questo mi ha portato a precludermi determinate cose nella vita e nel lavoro. Sono molto razionale ma penso pure che certe risposte si sentano in modo spontaneo e istintivo, se una risposta è quella lo capisci.

Dentro una Bugia ha a suo modo anche lei una venatura di rimpianto: canti "tu non eri a quella porta". Potessi ripercorrere gli ultimi due anni della tua vita quella porta sarebbe aperta o chiusa? Ovvero rifaresti tutto o qualcosa cambieresti?

Degli ultimi due nulla, prima sì. Ogni situazione ha il suo tempo, se si quella porta si è chiusa oggi ti dico che è giusto andasse così.

L'ultima bugia che hai detto? Anche a fin di bene?

Il mio difetto è la troppa sincerità, dovrei imparare a dire qualche bugia

"Se cerco perdo anche me" e arrivano i mille guai citati in Daruma: oggi sei più in pace con te stessa?

Oggi sono in pace e sono fiera di quello che sto facendo

La parola tempo compare tantissime volte nei tuoi stesti: il concetto di tempo è per te più tormento o più estasi?

Tormento perché ho vissuto esperienze che mi hanno portato a scrivere. Il tempo è da sempre una mia fobia, il concetto mi crea già parecchi trigger, sono nostalgica, sto imparando ora a vivere il presente e il futuro ma cerco ancora oasi nel passato. Ho perso il mio migliore amico e rifletto sul fatto che il tempo per stare insieme non c'è stato.

Infine che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

C'è un calendario di live in definizione e continuo a scrivere.