Courtney Barnett: "Scrivere Creature of Habit mi ha dato vita nuova"

Un quarto album in studio che racconta di cambiamenti e di una strada che sembrava persa, ma che poi è tornata ad essere visibile. Dieci brani e una sola collaborazione, con Waxahatchee, che negli anni non ha mai smesso di seguire nel suo percorso artistico. Il valore e il significato delle canzoni, che cambia continuamente e l’importanza di ascoltarsi, sempre, anche quando il vento non è favorevole: abbiamo incontrato la cantautrice Courtney Barnett, che ci ha raccontato il nuovo disco “Creature of Habit”