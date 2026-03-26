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Zakk Wylde: "Ozzy è sempre con me. In Engines of Demolition un brano per lui"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto Rosenstein

Un nuovo album, scritto e prodotto in quattro anni, anche durante il Celebration Tour dei Pantera. Il ricordo di Ozzy Osbourne, amico e collaboratore di una vita, la cui luce "non andrà mai via". Abbiamo incontrato il leggendario chitarrista dal 1987 accanto al Principe delle Tenebre, con cui ha suonato fino alla sua scomparsa, per la presentazione di "Engines Of Demolition", nuovo album dei Black Label Society. L'intervista di Sky TG24 Insider

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