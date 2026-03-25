Dopo aver fatto tappa al Nelson Madela Forum di Firenze, mercoledì 25 marzo Gigi D’Alessio salirà sul palco dell’ Inalpi Arena , questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite a Firenze nel dicembre del 2024:

Il 31 marzo Gigi D’Alessio sarà in concerto a Milano per il primo dei due appuntamenti previsti all’Unipol Forum. In seguito, la tournée arriverà a Padova, Bari, Ancona e Bologna. Ultimi due concerti previsti al PalaRescifina di Messina il 24 e il 25 aprile. Ecco il calendario con i dettagli degli spettacoli:

A giugno Gigi D’Alessio sarà protagonista di dieci appuntamenti nella storica Piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta: “Iniziate a scaldarvi perché faremo una vera e propria maratona di live!”. L'artista ha aggiunto: “Canteremo insieme più di trent’anni di musica ed emozioni”. Inoltre, a novembre il cantautore sarà nuovamente in tour con altre otto date nei palazzetti: da Roma a Torino passando per Bergamo, Reggio Calabria, Bari e Firenze. Ecco gli appuntamenti live: