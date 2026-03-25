A giugno Gigi D’Alessio sarà protagonista di dieci appuntamenti nella storica Piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta: “Canteremo insieme più di trent’anni di musica ed emozioni”
Nuovo appuntamento con la musica di Gigi D’Alessio. Il 25 marzo il cantautore sarà in concerto all’Inalpi Arena di Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore napoletano: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
gigi d’Alessio, la possibile scaletta del concerto di torino
Dopo aver fatto tappa al Nelson Madela Forum di Firenze, mercoledì 25 marzo Gigi D’Alessio salirà sul palco dell’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite a Firenze nel dicembre del 2024:
- Vivi
- Non mollare mai 2024
- ‘O posto d’Annare’
- Un cuore ce l’hai
- La donna che vorrei
- Un nuovo bacio
- Anna se sposa / 30 canzoni / Meza bucia
- Senza tuccà
- Quanti amori
- Te voglio bene ancora
- Spiegami cherè
- Nu dispietto
- Si te sapesse dicere
- Un cuore malato 2024
- Non dirgli mai
- Sei importante / Non riattaccare / Dove sei / Il cammino dell’età / Quando la mia vita cambierà
- Assaje
- Le mani / Insieme a lei / Io che non vivo / Ora
- Io vorrei
- Fra
- Primo appuntamento
- Una notte al telefono / Liberi da noi / Amore mio / L’amore che non c’è
- Di Notte, Annarè
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena el corazón
- Mon amur
- Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Buongiorno / Napule
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Il 31 marzo Gigi D’Alessio sarà in concerto a Milano per il primo dei due appuntamenti previsti all’Unipol Forum. In seguito, la tournée arriverà a Padova, Bari, Ancona e Bologna. Ultimi due concerti previsti al PalaRescifina di Messina il 24 e il 25 aprile. Ecco il calendario con i dettagli degli spettacoli:
- 31 marzo, Milano - Unipol Forum
- 1° aprile, Milano - Uniol Forum
- 11 aprile, Padova - Kioene Arena
- 15 aprile, Bari - Palaflorio
- 17 aprile, Ancona - Pala Prometeo
- 18 aprile, Bologna - Unipol Arena
- 24 aprile, Messina - PalaRescifina
- 25 aprile, Messina - PalaRescifina
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A giugno Gigi D’Alessio sarà protagonista di dieci appuntamenti nella storica Piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta: “Iniziate a scaldarvi perché faremo una vera e propria maratona di live!”. L'artista ha aggiunto: “Canteremo insieme più di trent’anni di musica ed emozioni”. Inoltre, a novembre il cantautore sarà nuovamente in tour con altre otto date nei palazzetti: da Roma a Torino passando per Bergamo, Reggio Calabria, Bari e Firenze. Ecco gli appuntamenti live:
- 14 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 15 novembre, Bologna - Unipol Arena
- 25 novembre, Bergamo - ChorusLife Arena
- 27 novembre, Padova - Kioene Arena
- 4 dicembre, Reggio Calabria - PalaCalafiore
- 7 dicembre, Bari - Palaflorio
- 19 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 23 dicembre, Torino - Inalpi Arena (concerto precedentemente previsto il 26 marzo 2026)
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