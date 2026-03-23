Dopo gli appuntamenti live all’Unipol Forum di Assago, l’artista partirà alla volta di Firenze per il concerto in programma il 28 marzo al Nelson Mandela Forum. Ultima data della tournée alla Kioene Arena di Padova il 30 marzo
Doppio appuntamento live a Milano. Il 23 e il 24 marzo Giorgia (FOTO) porterà al sua musica sul palco dell’Unipol Forum di Assago, ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
giorgia, la possibile scaletta dei concerti a milano
Lunedì 23 e martedì 24 marzo la voce di Gocce di Memoria si esibirà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi successi più amati. Come ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto del 25 novembre al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- L’unica
- I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti
- Come saprei
- E poi
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi / Girasole / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune
- Il mio giorno migliore
- We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- Golpe
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Dopo gli appuntamenti live all’Unipol Forum di Assago, l’artista partirà alla volta di Firenze per il concerto in programma il 28 marzo al Nelson Mandela Forum. Ultima data della tournée alla Kioene Arena di Padova il 30 marzo. Nel novembre del 2025 Giorgia ha pubblicato il suo ultimo album G, arrivato al primo posto della classifica FIMI. All’interno anche il brano La cura per me, presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e certificato con ben due dischi di platino.
Il 10 luglio Giorgia ripartirà in tour con numerose date in giro per l’Italia: da Termoli a Verona passando per Vigevano, Palmanova, Roccella Jonica, Ostuni e Caserta. Questi gli appuntamenti estivi:
- 10 luglio, Termoli
- 13 luglio, Vigevano
- 15 luglio, Asti
- 17 luglio, Palmanova
- 19 luglio, Cattolica
- 21 luglio, Este
- 23 luglio, Pisa
- 28 luglio, Catania
- 1 agosto, Roccella Jonica
- 3 agosto, Santa Maria del Cedro
- 6 agosto, Ostuni
- 21 settembre, Caserta
- 28 settembre, Verona
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