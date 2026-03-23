giorgia, la possibile scaletta dei concerti a milano

Lunedì 23 e martedì 24 marzo la voce di Gocce di Memoria si esibirà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi successi più amati. Come ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto del 25 novembre al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

L’unica

I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria

Vivi davvero

Carillon

Oronero

Corpi celesti

Come saprei

E poi

Sabbie mobili

Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino

Spirito libero

Paradossale

Io fra tanti

Se mi vuoi / Girasole / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta

La gatta (sul tetto)

Di sole e d’azzurro

Come neve

Tra le lune e le dune

Il mio giorno migliore

We Found Love

La cura per me

Tu mi porti su

Golpe