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Achille Lauro, la possibile scaletta dei concerti a Firenze

Musica
©Getty

Quello di Achille Lauro non è un semplice concerto, ma un viaggio emotivo in tre movimenti: Amore, Dolore, Rinascita. L'appuntamento è il 21 e il 22 marzo, al Nelson Mandela Forum

Il 21 e 22 marzo 2026, il Nelson Mandela Forum di Firenze accoglie Achille Lauro per le due date conclusive del Palazzetti Live 2026, un tour che ha attraversato l'Italia da nord a sud lasciando una scia di sold out.

Un tour da record

Dopo il doppio sold out al Circo Massimo di Roma nel giugno 2025, Achille Lauro ha portato il suo show nei principali palasport italiani, totalizzando raddoppi a Bari, Firenze, Torino e Bologna e una terza data aggiunta a Milano.  Numeri che raccontano una carriera in piena ascesa, capace di unire pubblico pop, fan storici e nuove generazioni. 

 

Quello di Achille Lauro non è un semplice concerto, ma un viaggio emotivo in tre movimenti: Amore, Dolore, Rinascita. È questa la struttura drammaturgica che Achille Lauro ha scelto per il Palazzetti Live 2026, trasformando ogni serata in qualcosa di più vicino a un'opera teatrale che a un classico show pop. Scenografia, storytelling visivo e una scaletta costruita per attraversare tutte le fasi della sua evoluzione musicale rendono ogni tappa un'esperienza pensata nei minimi dettagli.

 

Lo stesso artista ha descritto il senso del tour come "la storia di un uomo che cerca di capire dove finisce il personaggio e dove comincia l'uomo": una dichiarazione che si riflette perfettamente in questa divisione in capitoli, ognuno con la propria palette sonora ed emotiva.

La scaletta

La scaletta del concerto di Achille Lauro a Firenze non è stata svelata, tuttavia è possibile che replichi quella portata in scena al Forum d'Assago il 16 marzo:

Amor

1969

Una stupida storia d'amore

Marilù

Perdutamente

Cristina

Walk of Fame

Me ne frego

Amore disperato

Rolls Royce

Che sarà

Maleducata

Domenica

16 marzo

Pessima

Cadillac

Bvlgari

Thoiry

panta' leopa'

Barabba III

Nati da una costola

C'est la vie

Incoscienti giovani

 

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