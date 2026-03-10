Addio a Tommy DeCarlo: morto a 60 anni la voce dei Boston

Il cantante dei Boston è morto lunedì 9 marzo a Charlotte, in North Carolina, all'età di 60 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia tramite i canali social, confermando che il musicista lottava contro un tumore al cervello. DeCarlo, ex responsabile di un negozio Home Depot e grande fan del gruppo, era subentrato dopo la scomparsa del frontman originale Brad Delp, diventando la voce ufficiale della band nei tour mondiali e contribuendo all'album Life, Love & Hope del 2013