BigMama è rientrata in Italia: "Finalmente a casa"

Musica
Foto: Instagram/BigMama

La cantante è atterrata all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, con uno dei settevoli giunti oggi dagli Emirati Arabi Uniti. L'artista era rimasta bloccata a Dubai, dove aveva fatto scalo di rientro dalle Maldive, in seguito all'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e alla successiva risposta di Teheran con missili e droni

BigMama è rientrata in Italia da Dubai. La cantante è atterrata all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, e ha pubblicato una foto dallo scalo lombardo. Secondo fonti informate, è arrivata con uno dei sette voli giunti oggi dagli Emirati Arabi Uniti.

Nei giorni scorsi l’artista aveva raccontato ore di forte angoscia, lanciando appelli mentre la crisi militare colpiva l’area: “Sono terrorizzata. Sentiamo i missili sopra la testa. Occhi su di noi, vogliamo solo tornare a casa”, aveva scritto (LO SPECIALE)

BigMama è una dei 1.770 italiani rientrati oggi, assistiti dal Ministero degli Esteri che, insieme alle compagnie aeree di Dubai e Abu Dhabi, ha lavorato per garantire il decollo dei sette voli.

Una vacanza spezzata dal conflitto

Quello che doveva essere il normale ritorno da un viaggio alle Maldive si è trasformato in un "incubo" nel deserto. BigMama ha denunciato la gravità della situazione chiedendo di "muovere tutte le forze possibili" per aiutare i tantissimi connazionali rimasti bloccati nella sua stessa situazione. Con il suo atterraggio a Orio al Serio, si chiude una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso i fan e sollevato l'allerta sulla sicurezza dei viaggiatori in Medio Oriente

BigMama bloccata a Dubai dopo l'attacco in Iran
Mondo

Da Big Mama a Mancini, gli italiani rimasti bloccati negli Emirati

L'ex ct della Nazionale italiana, le artiste Big Mama e Luisa Corna. Oltre che l'ex calciatore Danilo D'Ambrosio e gli influencer Basalari e Cappelli. Questi alcuni degli italiani che si trovavamo nelle aree colpite dagli attacchi di Usa ed Israele all'Iran e dalla conseguente risposta di Teheran

