BigMama è rientrata in Italia: "Finalmente a casa"

BigMama è rientrata in Italia da Dubai. La cantante è atterrata all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, e ha pubblicato una foto dallo scalo lombardo. Secondo fonti informate, è arrivata con uno dei sette voli giunti oggi dagli Emirati Arabi Uniti.
Nei giorni scorsi l’artista aveva raccontato ore di forte angoscia, lanciando appelli mentre la crisi militare colpiva l’area: “Sono terrorizzata. Sentiamo i missili sopra la testa. Occhi su di noi, vogliamo solo tornare a casa”, aveva scritto (LO SPECIALE)
BigMama è una dei 1.770 italiani rientrati oggi, assistiti dal Ministero degli Esteri che, insieme alle compagnie aeree di Dubai e Abu Dhabi, ha lavorato per garantire il decollo dei sette voli.
Una vacanza spezzata dal conflitto
Quello che doveva essere il normale ritorno da un viaggio alle Maldive si è trasformato in un "incubo" nel deserto. BigMama ha denunciato la gravità della situazione chiedendo di "muovere tutte le forze possibili" per aiutare i tantissimi connazionali rimasti bloccati nella sua stessa situazione. Con il suo atterraggio a Orio al Serio, si chiude una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso i fan e sollevato l'allerta sulla sicurezza dei viaggiatori in Medio Oriente
Getty / Instagram
L'ex ct della Nazionale italiana, le artiste Big Mama e Luisa Corna. Oltre che l'ex calciatore Danilo D'Ambrosio e gli influencer Basalari e Cappelli. Questi alcuni degli italiani che si trovavamo nelle aree colpite dagli attacchi di Usa ed Israele all'Iran e dalla conseguente risposta di Teheran