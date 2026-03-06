BigMama è rientrata in Italia: "Finalmente a casa"

La cantante è atterrata all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, con uno dei settevoli giunti oggi dagli Emirati Arabi Uniti. L'artista era rimasta bloccata a Dubai, dove aveva fatto scalo di rientro dalle Maldive, in seguito all'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e alla successiva risposta di Teheran con missili e droni

BigMama è rientrata in Italia da Dubai. La cantante è atterrata all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, e ha pubblicato una foto dallo scalo lombardo. Secondo fonti informate, è arrivata con uno dei sette voli giunti oggi dagli Emirati Arabi Uniti.

Nei giorni scorsi l’artista aveva raccontato ore di forte angoscia, lanciando appelli mentre la crisi militare colpiva l’area: “Sono terrorizzata. Sentiamo i missili sopra la testa. Occhi su di noi, vogliamo solo tornare a casa”, aveva scritto (LO SPECIALE)

BigMama è una dei 1.770 italiani rientrati oggi, assistiti dal Ministero degli Esteri che, insieme alle compagnie aeree di Dubai e Abu Dhabi, ha lavorato per garantire il decollo dei sette voli.