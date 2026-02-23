Offerte Sky
Alfa Major e Lazer con Lean On chiudono Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026

Musica
Credit Cambron Lyles

LL'esibizione ha rappresentato uno dei momenti clou della serata finale delle Olimpiadi, con il ritorno della vocalist originale MØ affiancata dal cantautore genovese

La cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona ha consacrato Lean On come uno dei momenti clou della serata, con il ritorno della vocalist originale affiancata da Alfa. Pubblicata dieci anni fa, “Lean On” di Major Lazer & DJ Snake feat. MØ si è affermata come uno degli inni simbolo degli anni 2010, diventando uno dei primi brani a superare il miliardo di stream. Ad oggi ha accumulato oltre 8 miliardi di ascolti su tutte le piattaforme. Nel 2026, il brano si reinventa in una nuova versione con ALFA, che ha scritto e interpretato una strofa originale.
 

“Siamo onorati di esibirci alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali - dichiarano i Major Lazer- è un evento unico che riunisce il mondo intero nel segno della pace. È fantastico ritrovare artiste con cui abbiamo collaborato in passato, MØ e Nyla, e aver avuto l’opportunità di lavorare con il nuovo campione del pop italiano, Alfa”.

“Sono un grande fan dei Major Lazer, quindi poter scrivere una mia parte in un brano gigantesco e iconico come Lean On è qualcosa che per me ha dell’incredibile -commenta  Alfa- e avere poi l’opportunità di cantarlo insieme a MØ in un evento così importante come la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 rende tutto ancora più speciale. È un onore immenso poter rappresentare, nel mio piccolo, l’Italia in un momento seguito in mondovisione e condividere questa emozione con il pubblico di tutto il mondo".
 

Sul palco, i Major Lazer hanno proposto un set esclusivo di dieci minuti costruito attorno a “Lean On”, “Bumaye”, “Light It Up (Remix)”, “Que Calor” e “Get Free”, insieme a MØ, Nyla e Alfa.

 

