E' morto il trombonista Willie Colon, figura storica della salsa nato a New York nel 1950. Lo ha annunciato la famiglia con un messaggio sui social, spiegando che l'artista "si è spento serenamente questa mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari". Non sono state rese note le cause del decesso. Aveva 75 anni. "Mentre piangiamo la sua assenza, celebriamo anche il dono senza tempo della sua musica e i preziosi ricordi che ha creato e che vivranno per sempre", hanno aggiunto i familiari.