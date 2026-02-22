Addio a Willie Colon, leggenda della salsa newyorkese. Il celebre musicista aveva 75 anniMusica
Figura simbolo della salsa, l'artista nato a New York nel 1950, "si è spento serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari", ha annunciato la famiglia con un messaggio sui social. Non sono state rese note le cause del decesso. Aveva 75 anni. "Mentre piangiamo la sua assenza, celebriamo anche il dono senza tempo della sua musica e i preziosi ricordi che ha creato e che vivranno per sempre", hanno aggiunto i familiari.
La leggenda della salsa newyorkese
Nato nel Bronx da una famiglia di origine portoricana, Colon è stato una delle figure centrali della salsa, genere musicale sviluppatosi a New York negli anni Sessanta dall'incontro tra jazz e ritmi afro-cubani. Iniziò a suonare la tromba a 12 anni, prima di passare al trombone, strumento con cui avrebbe costruito la propria carriera. Nel 1967, a soli 17 anni, pubblicò il primo album, "El Malo", con la celebre etichetta Fania, diventando rapidamente uno dei protagonisti di una casa discografica che contribuì alla diffusione mondiale della salsa. Oltre che trombonista, Colon fu arrangiatore e produttore, collaborando anche alla realizzazione di album della cantante cubana Celia Cruz, considerata la regina del genere. Lavorò inoltre a lungo con il cantante panamense Ruben Blades, altra grande star della salsa. L'influenza di Colon si estende fino alle nuove generazioni: la superstar portoricana Bad Bunny cita il suo nome e l'album 'El Malo' nelbrano 'Nuveayol', omaggio alle comunità latinoamericane di New York