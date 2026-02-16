Il talentuoso rapper milanese JoshZona4 dedica un videoclip al Tondo Café di Rogoredo: non solo un bar ma un punto d’incontro umano e artistico. Tra periferia, memoria e amicizie vere, il video trasforma un locale di quartiere in un racconto collettivo sulla città e sulle relazioni

“E chiaramente vai dal tondo Dove la vita gira in tondo Rogoredo è casa mia Tra la strada e l’energia”

Il centro è uno spazio reale: il Tondo Café , storico bar di quartiere in via Monte Cengio 6, gestito da Luca Tondini e portato avanti dalla stessa famiglia da tre generazioni. Un bar che diventa dispositivo narrativo, osservatorio urbano, confessionale collettivo.

Ci sono brani che raccontano una storia. E poi ci sono brani che raccontano un posto — e quindi inevitabilmente raccontano le persone.

Il bar diventa una zona neutra: non importa chi sei fuori, dentro sei parte del racconto.

Regia e montaggio di nerocinema.lab e Giovanni Baracchi mantengono uno stile diretto, quasi diaristico: niente glamour urbano, niente estetica patinata della periferia “cool”. Solo presenza.

La scelta di coinvolgere amici e frequentatori abituali cambia completamente il senso dell’operazione. Non è un artista che parla della gente — è la gente che abita il video.

E proprio nella ripetizione nasce la memoria: gli stessi tavoli, le stesse facce, storie che cambiano lentamente ma restano riconoscibili. Il video diventa allora un archivio emotivo — non spettacolarizza Rogoredo, la conserva.

Il Tondo è il contrario dell’evento. È la ripetizione.

Significa che ciò che vediamo nel videoclip non è solo un gruppo di amici in un posto qualunque: è un luogo che ha attraversato epoche diverse della città restando riconoscibile a se stesso. Le facce cambiano, il quartiere muta, ma l’energia resta.

Il Tondo non nasce come locale identitario: lo diventa nel tempo. Dietro il bancone non c’è soltanto un gestore ma una continuità familiare. Il bar appartiene da tre generazioni alla famiglia Tondini e questa stratificazione invisibile è parte della sua atmosfera.

Il quotidiano non è scenografia: è materia narrativa. Ed è lì che il videoclip smette di essere videoclip e diventa gesto.

E poi, in filigrana, c’è anche un’eco di John Waters. Non la caricatura, ma la sua idea più radicale: che il reale non vada ripulito per diventare racconto. C’è un momento quasi invisibile, che potrebbe stare in uno dei suoi film: il bagno del Tondo, archivio antropologico più affidabile di qualunque social network. La porta si apre, lo sciacquone sancisce il ritorno al mondo, un avventore sistema la cintura dopo la minzione e rientra nel flusso della serata — bicchiere in mano, discorso a metà.

Chi conosce quel luogo sa che è più di un esercizio commerciale. È un set permanente senza troupe.

Testo completo – Vai dal Tondo di JoshZona4

E chiaramente vai dal tondo

Dove la vita gira in tondo

Rogoredo è casa mia

Tra la strada e l’energia

E chiaramente vai dal tondo

Il bar che non delude mai

Qui il buio e la luce si mescolano sai

Vai dal tondo, vai dal tondo

Serate pazze dal tondo, periferia e magia

Dove il malandrino brinda e chi lavora si scombina

Padri di famiglia che sfasano sempre

Madri che sorridono sotto le stelle

Il quartiere respira e noi con lui

Tra muri pieni d’arte e bicchieri di gin

Rapper di zona che sputano rime

La strada qui ci insegna, impari a vivere

Il sole scende ma il tondo è vivo

Qui ognuno trova pace o forse è solo un motivo

Per restare un po’ di più, bere un altro sorso

Perché Rogoredo frate non è solo il bosco

Non tutto cambia ma resta lo stesso

Nella periferia trovi il meglio e il peggio

Da chi ti giudica e non capisce se stesso

A chi capisce ma fa finta lo stesso

E chiaramente vai dal tondo

Dove la vita gira in tondo

Rogoredo è casa mia

Tra la strada e l’energia

E chiaramente vai dal tondo

Il bar che non delude mai

Qui il buio e la luce si mescolano sai

Vai dal tondo, vai dal tondo

Le difficoltà si fanno leggere sui volti

Ma qui trovi il coraggio anche se il mondo è storto

Le storie di strada sono tatuate su alcuni

Nella speranza di non fare più gli errori

La vita è una giostra che gira piano

Dal tondo la guardi con il bicchiere in mano

Tra risate e chiacchiere sotto la luna

La periferia brilla e noi con lei se ci va di fortuna

Ci trovi di tutto, qui non serve a cercare

Dal rapper che spacca al padre che non può mollare

Tra brindisi al futuro e racconti del passato

Il tondo è un rifugio per chiunque sia arrivato

E la notte scorre lenta

Tra birra e confidenze

In questo angolo di Milano

Dove chiunque è sullo stesso piano

E chiaramente vai dal tondo

Dove la vita gira in tondo

Rogoredo è casa mia

Tra la strada e l’energia

E chiaramente vai dal tondo

Il bar che non delude mai

Qui il buio e la luce si mescolano sai

Vai dal tondo, vai dal tondo

Il tondo è casa, il tondo è amore

Il tondone come sempre regala emozione

Rogoredo è vita, è arte, è realtà

Dal tondo la periferia è la nostra verità

E chiaramente vai dal tondo

Dove la vita gira in tondo

Rogoredo è casa mia

Tra la strada e l’energia

E chiaramente vai dal tondo

Il bar che non delude mai

Qui il buio e la luce si mescolano sai

Vai dal tondo, vai dal tondo